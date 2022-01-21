Dünya devleri Jonathan David'in peşinde!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Jonathan David için dünya devlerinin sıraya girdiği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Dünya devleri Jonathan David'in peşinde!
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21 Ocak 2022 16:25
Lille'in genç yıldız adayı Jonathan David için flaş bir iddia gündeme geldi.

TSN'nin haberine göre, Arsenal, Liverpool, Manchester United ve Real Madrid'in Lille'in genç yıldızı David ile ilgilendiği belirtildi.

Haberde Barcelona ve Chelsea'nin de oyuncu için girişimlere başladığı aktarıldı.

Ayrıca oyuncunun kış transfer döneminde ayrılmak istemediği ancak yazın yüksek bir bedelle satılabileceği ifade edildi.

Sözleşmesi 2025'te sona erecek olan Kanadalı futbolcu bu sezon Lille ile çıktığı 29 maçta, 16 gol atma başarısı gösterdi.

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