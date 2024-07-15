Golden State Warriors genel menajeri Mike Dunleavy Jr., takımın bu yaz Stephen Curry'nin sözleşmesini uzatması üzerine kendisiyle anlaşacağı konusunda iyimser olduğunu söyledi.



Dunleavy verdiği demeçte, "İstediğini alabilir. Bence bu iş çözülecek ve kendisi ömür boyu bir Warrior olarak kalacak" şeklinde konuştu.



ESPN'den Bobby Marks, Curry'nin 38 yaşında olacağı 2026-27 sezonunda 62,6 milyon dolarlık kazanabileceği kontrat uzatması almaya hak kazandığını söyledi.



Marks ayrıca, Golden State'in Steph ile olan mevcut sözleşmesini 21 Ekim'e kadar uzatması gerektiğini sözlerine ekledi.



2009 NBA Draftı'nda Warriors tarafından 7. sıradan seçildikten sonra 15 sezonluk kariyerinin tamamını Bay Area'da geçiren Steph, takımın sayılar, üçlükler, asistler ve top çalmalar da dahil olmak üzere çeşitli kategorilerde tüm zamanların lideri konumunda ve organizasyonu sekiz yıllık bir süre içinde dört NBA şampiyonluğuna taşımıştı.



Kariyerinin sonuna yaklaşan Curry, geçtiğimiz günlerde Yahoo Sports'tan Vincent Goodwill'e başka bir yerde oynamakla ilgilenmediğini, "Hayatım boyunca bir Warrior olarak kalmak istediğimi açıkça söyleyebilirim. Bu her zaman hedefimdi." ifadeleriyle belirtmişti.





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