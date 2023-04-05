Düdüğü astırılmıştı, hakemliğe dönüyor!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Frutti Extra Bursaspor-Büyükçekmece Basketbol maçı sonrası Özellikle Bursa cephesinin büyük tepki gösterdiği hakem Erşan Kartal, mücadelede yaptığı hareketler sonrasında Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan ceza aldığı ve hakemliği bitirilmişti. Kartal ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.



TBF'DEN 1 YIL 4 AY MEN



Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Antalya Bölgesi A Klasman Hakemi Erşan Kartal'a 1 yıl 4 ay hak mahrumiyet cezası verdi ve lisansını iptal etti. Yönetmeliklere göre 6 ay veya daha fazla ceza alanların hakemlik yapma hakları elinden alınıyor.



AYGITI FIRLATMIŞTI



Erşan Kartal, Bursaspor-Büyükçekmece Basketbol maçından sonra hakemlerin süreyi başlatmak için kullandıkları aygıtı fırlatıp kırılmasına neden olmuş, bazı maçlardaki kararları itirazlara neden olmuştu.



ALIMPIJEVIC'İ DİSKALİFİYE ETTİ



Öte yandan Bursaspor koçu Dusan Alimpijevic'i mücadeleden diskalifiye etmişti. Frutti Extra Bursaspor-Büyükçekmece Basketbol maçı sonrasında Erşan Kartal'a üst üste 2 hafta maç verilmedi.



CEZA İNDİRİMİ GELDİ



Basketbol hakemi Erşan Kartal'a ceza indirimi geldi. Tahkim Kurulu, hakemlik kariyerini sona erdiren TBF Disiplin Kurulu'nun verdiği 1 yıl, 4 aylık ceza kararını bozdu ve bunu 4 aya indirdi. Ceza süresi 6 ayı aşmayan Kartal'ın hakemlik yapmaya devam edebileceği belirtildi.



İŞTE ERŞAN KARTAL'IN VUKUATLARI



FENERBAHÇELİ YILDIZIN KAFASI YARILDI FAUL ÇIKMADI



Geçen sezon Fenerbahçe Beko'nun ezeli rakibi Beşiktaş'a 8 yıl sonra ilk kez kaybettiği derbide sarı lacivertliler, Erşan Kartal, Alper Altuğ Köselerli, Musa Kazım Çetin hakem üçlüsüne tepki göstermişti. Fenerbahçe'de Edgaras Ulanovas, bir pozisyonda Beşiktaşlı Alperen Şengün'ün darbesini aldıktan sonra pota altında yere yığıldı. Ulanovas'ın kafası kan içinde kalırken pozisyonda faul kararı çıkmamıştı.



HAMILTON'I DİSKALİFİYE ETTİ



Fenerbahçe Beko'nun Trinidad&Tobagolu pivotu Johnny Hamilton'a pozisyon için hakeme itiraz edince teknik faul almıştı. Daha önceden sportmenlik dışı faulü bulunan Hamilton, diskalifiye oldu. Ayrıca, Fenerbahçe Beko Baş Antrenörü Igor Kokoskov da oyun durduğu sırada sahaya girerek Ulanovas'ın durumunu kontrol etti ve hakemlerle tepki gösterdi.



DİSKALİFİYE EDİLEN VESELY: SORUYORUM NEDEN?



Hakem Erşan Kartal, geçen sezon oynanan Karşıyaka-Fenerbahçe maçında Jan Vesely'e iki teknik faul çalarak oyun dışında bırakmıştı. Jan Vesely "Soruyorum, neden?" diyerek düdüğe tepki göstermişti



FENERBAHÇE TARAFTARI İLE KARAKOLLUK OLDU



Bilindiği üzere Fenerbahçe Beko, 28 Mart 2016'da o zamanki adıyla Beşiktaş Sompo Japan'ı 100-80 yenerken devre arasında hakem Erşan Kartal'ın kendisine küfür ettiği iddiasında bulunan bir taraftar, hakemden şikayetçi olmuştu



2009'DA TARAFLI YÖNETİM NEDENİYLE CEZA ALDI



25 Ekim 2009'da ise Anadolu Efes rakibi Banvit'i 71-61 yendi. Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Efes-Banvit maçının hakemlerini karşılaşmayı taraflı yönetmekle itham etti. 25 Ekim'de oynanan mücadelenin hakemleri Erşan Kartal, İsmail Aydın ve Zafer Yılmaz, MHK tarafından 5 hafta ceza aldı. Gerekçe ise 'Objektif karar verme ve yönetme anlayışı ile bağdaşmayan yönetim göstermek.'



O MAÇTA NELER OLMUŞTU?



Efes'in Ayhan Şahenk'te Banvit'i ağırladığı karşılaşma oldukça çekişmeli geçmiş ve konuk ekip son çeyreğe kadar üstünlüğünü korumuştu. Ancak daha sonra toparlanan Lacivert-Beyazlılar, hücumda istediği ritmi yakalayıp 10 sayı öne geçmişti. Hakem üçlüsü, Banvit farkı 5'e indirdikten sonra ise Keith Simmons'ın kaçırdığı 3'lük sonrası Efesli Thornton'un 'top taşımasını' çalmayarak büyük tepki toplamıştı. Hatta Banvit antrenörü Orhun Ene, 'top taşıma' olayına uzun süre itiraz etse de sonuç alamamıştı.



EFESLİ KEREM DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



Karşılaşmanın ilk çeyreğinde ise hakem üçlüsü Efes'in yıldızı Kerem Tunçeri'den çıkan topu yeniden Lacivert-Beyazlılara verince deneyimli oyuncu karara itiraz ederek topun kendisinden çıktığını söylemişti.





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