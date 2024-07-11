Dallas Mavericks'in yardımcı koçu Jared Dudley, herkesin Los Angeles Lakers koçu "JJ Redick gibi" kısa sürede başantrenör olamayacağını söyledi.



2021 yılında Mavericks'te Jason Kidd'in yardımcı antrenörü olan ve birgün başantrenör olmayı hedefleyen Dudley, bunun zaman alacağını bildiğini belirterek, herkesin Lakers'ın yeni başantrenörü Redick kadar şanslı olmadığını belirtti:



"Ben başantrenörlük yapmak istiyorum. Hayalim ve tutkum bunu yapabilmek üzerine. Ama aynı zamanda, bu öyle doğrudan olan bir şey de değil. Bazılarımız JJ Redick gibi hemen bu işi kapamıyoruz. Benim 2-3 yıl ve 4-5 yıl asistan olarak çalışabilmem gerekiyor. Hepimizin vakti farklı zamanlarda geliyor ve benim de zamanım gelecek."



Dudley sonrasında, Lakers işine girmeden önce lise düzeyinde bile koçluk yapmamış olan Redick'e 'gölge düşürdüğü' iddiası yapıldığı videonun X'te (Twitter) viral olması sonrası, söylediklerine kendisi gibi bu fırsatı yakalayan diğerleri adına mutlu olduğunu belirterek açıklık getirdi:



"JJ'i severim! Onun için harika bir fırsat! Jkidd de bu fırsatı yakalamıştı, Steve Kerr de, Steve Nash de! Çok nadir bir fırsat! Eski oyuncular! Harika bir şey!"



Kidd, 2013'te emekli olduktan sadece bir hafta sonra Brooklyn Nets'te ilk başantrenörlük görevini üstlenirken, Steve Kerr ise 2014'te Golden State Warriors tarafından işe alınmadan önce yalnızca yönetici olarak çalışıyordu. Son olarak Steve Nash ise, yalnızca bir koç olarak görev alırken, Nets onu 2020'de işe almadan önce Warriors'ın danışmanlığını yapmıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU