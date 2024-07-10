DS Automobiles'ın Formula E pilotu Vergne, rekor kırdı

DS Automobiles pilotu Jean-Eric Vergne, ABD'de gerçekleştirilen Portland E-Prix'sinin ardından Formula E'de en çok pole pozisyonu kazananlar listesinde zirveye yerleşti.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, "JEV" lakaplı 34 yaşındaki Fransız pilot, tamamen elektrikli araçların sahne aldığı ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nda bir rekora daha imza attı.



Halihazırda 1123 puanla Formula E'de en çok puan kazanan pilot konumundaki Vergne, Portland E-Prix'sinin ardından şampiyona kariyerinde 17'nci kez pole pozisyonunun sahibi olarak bu alanda da rekor kırdı.



2014'te Uruguay'ın Punta del Este pistinde ilk pole pozisyonu zaferini yaşayan, Formula E'de iki kez şampiyonluğa ulaşan (2018 ve 2019) tek pilot konumundaki Jean-Eric Vergne, çıktığı 128 yarışta 11 zafer ve 36 podyum elde etti.



DS Automobiles'in ve markanın tasarladığı E-TENSE teknolojisinin temsilcisi Vergne, Formula E'de bu sezon pilotlar klasmanında 6'ncı sırada bulunuyor. Yetenekli pilot, takımlar klasmanında 3'üncü sırada yer alan DS PENSKE'in başarısında önemli rol oynuyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Performance Direktörü Eugenio Franzetti, şu değerlendirmede bulundu:



"Vergne, şimdiye kadar çok şey başardı ancak kesinlikle bu başarıların üzerine yenilerine eklemeye kararlı. 34 yaşında, en önde mücadele etmek ve kazanmak için her zamankinden daha fazla istekli ve buna şahit olmak muhteşem. Vergne, DS Automobiles'in marka elçisi olarak, hem pistlerde hem de yollarda markamızı her zaman başarı ve gururla temsil ediyor. JEV ile çalışmak büyük bir onur ve büyük bir zevk. Bundan sonra da onunla birlikte Formula E tarihi yazmaya devam etmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.





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