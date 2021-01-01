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Draymond: "Tekrar 'avcı' konumunda olmak, çok güzel"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, Warriors'ın yeniden 'avcı' olmaktan zevk aldığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors forveti Draymond Green, Warriors'ın yeniden 'avcı' olmaktan zevk aldığını söyledi.

Warriors'ın beş sene üst üste NBA Finalleri'ne yükselmiş olmasıyla hedef takım konumuna düşmesi dönemi sonrası, Draymond, önümüzdeki haftaki play-in turnuvasına genel düşük beklentilerde bulunulan ekibiyle girmenin tadını çıkardığını açıkladı:

"Bir an için avcı konumundaydık, sonra beş, altı yıl boyunca avlananlara dönüşmüştük. Ve şimdi tekrar avcıyız. Herkesin peşinden kovalayan bir konumda olmak, her zaman eğlencelidir. Tabii ki ben ikisini de tecrübe ettim, ama şahsen avlanmayı severim. Eğlenceli bir şeydir.

Sezonun başlarında, çok Steph (Curry) ağırlıklıydık. Her şey Steph üzerineydi ve o kötü bir maç çıkarırsa, biz de bitiyorduk."

Warriors, 37-33'lük derecesiyle Batı Konferansı'nda sekizinci sırada yer alıyor.


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