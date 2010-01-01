Draymond: "LeBron'un Miami'ye gidişi, spor tarihinin en güçlü hamlelerinden"

Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, LeBron James'in 2010 yılında Miami Heat ile anlaşmış olmasının, 'bugün spor tarihinin en güçlü hamlelerinden biri' olduğunu iddia etti.



Green, James'in oyuncu güçlendirme döneminin ön saflarında yer almasının harika olduğunu söylüyor:



"Çok şey ifade ediyor. İnsanlar, yeteneklerini South Beach'e götürmeye karar verdiği 2010 yılında kariyerinde en büyük hatalardan birini yaptığını düşündü. Ve bugün spor tarihinin en güçlü hamlelerinden biri haline geldi. "



LeBron James, Dwyane Wade ve Chris Bosh South Beach'te bir araya geldiğinden beri, ligdeki oyuncular takım sahipleri kadar güçlü olduklarını anlamaya başladılar. NBA'deki birden fazla süperstar, o zamandan beri serbest oyuncu dönemlerinde takımlarını değiştirdiler veya şampiyonaluk için rekabet etmek amacıyla bir araya geldiler.



LeBron, 2018 yazında Lakers ile imzaladığından beri, taraftarlar Lakers ve Warriors'ın playofflarda oynamasını dört gözle bekliyorlar.



