Golden State Warriors forveti Draymond Green, Los Angeles Lakers'ın playofflarda Warriors'ı bir daha yeneceğini "öngörmediğini" söyledi.



2023 playofflarının en büyük sürprizlerinden biri, bir önceki yıl şampiyonluk kazanan Warriors'ın, 7. sıradan katılan Lakers'a elenmesi olmuştu.



ESPN ile yakın zamanda yapılan bir sohbette Green, Warriors'ın şu anki durumunu, gelecekte nasıl başarılı olabileceğini ve Lakers'ın Batı Konferansı playoff galibiyet serilerini kırmaları hakkındaki düşüncelerini şu şekilde açıkladı:



"Lakers bunu bir kez başardı ve bu çok güzel. Şimdi birisinin bunu tekrar tekrar yapması gerekiyor. Ve bunun olacağını da öngörmüyorum."



Warriors açılış turunda zorlu bir mücadele vermiş ve Sacramento Kings'i mağlup etmeleri tam yedi maç sürmüştü. Lakers'a karşı seride savunmasız görünen Golden State, yıllar sonra ilk kez evine erken gönderilmişti.



