Dortmund, Stuttgart'a patladı

Borussia Dortmund, sahasında ağırladığı Stuttgart'ı 5-0 mağlup ederek 3 hafta aranın ardından kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Dortmund, Stuttgart'a patladı
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22 Ekim 2022 18:20
Almanya 1. Bundesliga'nın 11. haftasında Borussia Dortmund ile Stuttgart karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Dortmund, 5-0 kazandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 2 ve 53. dakikalarda Jude Bellingham, 13. dakikada Niklas Süle, 44. dakikada Gio Reyna ve 72. dakikada Youssoufa Moukoko kaydetti.

Ligde 3 maç aradan sonra kazanan Dortmund, puanını 19'a yükseltti. Son 5 haftada 4. yenilgisini alan Stuttgart ise 8 puanda kaldı.

Dortmund, gelecek hafta Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek. Stuttgart ise sahasında Augsburg'u konuk edecek.

İŞTE MAÇIN GENİŞ ÖZETİ

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