Almanya 1. Bundesliga'nın 11. haftasında Borussia Dortmund ile Stuttgart karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Dortmund, 5-0 kazandı.



Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 2 ve 53. dakikalarda Jude Bellingham, 13. dakikada Niklas Süle, 44. dakikada Gio Reyna ve 72. dakikada Youssoufa Moukoko kaydetti.



Ligde 3 maç aradan sonra kazanan Dortmund, puanını 19'a yükseltti. Son 5 haftada 4. yenilgisini alan Stuttgart ise 8 puanda kaldı.



Dortmund, gelecek hafta Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek. Stuttgart ise sahasında Augsburg'u konuk edecek.



İŞTE MAÇIN GENİŞ ÖZETİ



