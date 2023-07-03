Dortmund Nmecha transferini açıkladı!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Wolfsburg forması giyen Felix Nmecha'yı transfer ettiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Dortmund Nmecha transferini açıkladı!
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03 Temmuz 2023 21:02
Bundesliga ekiplerinden  Borussia Dortmund, Jude Bellingham'ın Real Madrid'e transferi sonrası orta sahadaki boşluğunu doldurdu.

Alman ekibi, Wolfsburg forması giyen İngiliz asıllı Alman futbolcu Felix Nmecha'yı 30 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Nmecha sarı-siyahlı kulüp ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Manchester City altyapısından yetişen Alman futbolcu, 2021 yazında Wolfsburg'a transfer olmuş ve 2 sezonda toplam 50 maçta 3 gol 7 asistlik performans sergilemişti. 


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