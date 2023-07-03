Dortmund Nmecha transferini açıkladı!

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Jude Bellingham'ın Real Madrid'e transferi sonrası orta sahadaki boşluğunu doldurdu.
Alman ekibi, Wolfsburg forması giyen İngiliz asıllı Alman futbolcu Felix Nmecha'yı 30 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.
Nmecha sarı-siyahlı kulüp ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Manchester City altyapısından yetişen Alman futbolcu, 2021 yazında Wolfsburg'a transfer olmuş ve 2 sezonda toplam 50 maçta 3 gol 7 asistlik performans sergilemişti.
Alman ekibi, Wolfsburg forması giyen İngiliz asıllı Alman futbolcu Felix Nmecha'yı 30 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.
Nmecha sarı-siyahlı kulüp ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Manchester City altyapısından yetişen Alman futbolcu, 2021 yazında Wolfsburg'a transfer olmuş ve 2 sezonda toplam 50 maçta 3 gol 7 asistlik performans sergilemişti.
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