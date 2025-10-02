01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
2-0
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
0-4
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
2-1
01 Ekim
Villarreal-Juventus
2-2
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
2-0
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
1-1
01 Ekim
AS Monaco-M.City
2-2
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
4-1
01 Ekim
Barcelona-PSG
1-2

Dortmund, evinde Athletic Bilbao'yu 4'ledi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti.

Dortmund, evinde Athletic Bilbao'yu 4'ledi!
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Athletic Bilbao'yu konuk etti.

Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi Dortmund 4-1 kazandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Daniel Svensson, 50. dakikada Carney Chukwuemeka, 82. dakikada Serhou Guirassy ve 90+1. dakikada Julian Brandt attı.

Bilbao'nun tek golü 61. dakikada Gorka Guruzeta'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Dortmund, puanını 4'e yükseltti. Bilbao ise ikinci maçından da puan çıkartamadı.

Devler Ligi'nin 3. haftasında Dortmund, Kopenhag'a konuk olacak. Bilbao, Karabağ'ı konuk edecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
