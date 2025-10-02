UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Athletic Bilbao'yu konuk etti.
Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi Dortmund 4-1 kazandı.
Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Daniel Svensson, 50. dakikada Carney Chukwuemeka, 82. dakikada Serhou Guirassy ve 90+1. dakikada Julian Brandt attı.
Bilbao'nun tek golü 61. dakikada Gorka Guruzeta'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Dortmund, puanını 4'e yükseltti. Bilbao ise ikinci maçından da puan çıkartamadı.
Devler Ligi'nin 3. haftasında Dortmund, Kopenhag'a konuk olacak. Bilbao, Karabağ'ı konuk edecek.
Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi Dortmund 4-1 kazandı.
Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Daniel Svensson, 50. dakikada Carney Chukwuemeka, 82. dakikada Serhou Guirassy ve 90+1. dakikada Julian Brandt attı.
Bilbao'nun tek golü 61. dakikada Gorka Guruzeta'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Dortmund, puanını 4'e yükseltti. Bilbao ise ikinci maçından da puan çıkartamadı.
Devler Ligi'nin 3. haftasında Dortmund, Kopenhag'a konuk olacak. Bilbao, Karabağ'ı konuk edecek.