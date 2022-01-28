Donny van de Beek'ten net istek: Ayrılık!

Manchester United'ın orta saha oyuncusu Donny van de Beek, devre arasında takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.



Manchester Evening News gazetesinin haberine göre; Hollandalı futbolcu, kiralık olarak oynayabileceği bir kulüpte görev almak istiyor.



Haberde Beek'in Ralph Rangnick'in ayrılığa izin vermesini beklediği ve Crystal Palace'ın oyuncuya ilgisinin olduğu yazıldı.



Bu sezon Manchester United ile 14 resmi maça çıkan Donny van de Beek, 1 gol kaydetti.





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