Donny van de Beek'ten net istek: Ayrılık!

Manchester United'ın orta saha oyuncusu Donny van de Beek, takımdan ayrılmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Donny van de Beek'ten net istek: Ayrılık!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ocak 2022 19:10
Manchester United'ın orta saha oyuncusu Donny van de Beek, devre arasında takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Manchester Evening News gazetesinin haberine göre; Hollandalı futbolcu, kiralık olarak oynayabileceği bir kulüpte görev almak istiyor.

Haberde Beek'in Ralph Rangnick'in ayrılığa izin vermesini beklediği ve Crystal Palace'ın oyuncuya ilgisinin olduğu yazıldı.

Bu sezon Manchester United ile 14 resmi maça çıkan Donny van de Beek, 1 gol kaydetti.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.