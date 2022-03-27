Donnarumma: 'İtalya'yı hak ettiği yere taşıyacağız'

İtalya'nın Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı final müsabakasında Kuzey Makedonya'ya yenilerek üst üste ikinci kez Dünya Kupası'ndan uzak kalması, bütün ülkede büyük bir hayal kırıklığı yarattı.



Dünya Kupası'na gidememeleri hakkında konuşan İtalya Milli Takımı'nın genç kalecisi Gianluigi Donnarumma, "Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Dünya Kupası'na gitmek ve büyük kupaların yaşattığı sıra dışı hisleri yaşamak istiyorduk. Sadece 9 ay önce İtalyanların yüzüne kondurduğumuz gülümsemeyi devam ettirememek çok can sıkıcı." ifadelerini kullandı.



Çalışmaya devam etmeleri gerektiğini söyleyen İtalyan kaleci, "Bütün İtalyanların ne kadar üzgün olduğunu biliyoruz. Ancak hayatta olduğu gibi futbolda da yola devam etmekten vazgeçmemelisiniz. Şu anda tek odağımız milli takıma geri dönmek ve geleceğimiz için gerekli bütün adımları atmak." sözlerini sarf etti.



Geçtiğimiz yaz aylarında EURO2020'yi kazanan İtalya'da, Gianluigi Donnarumma kalede gösterdiği performansla övgüleri toplamıştı.





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