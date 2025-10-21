20 Ekim
Eyüpspor-Kasımpaşa
2-0
20 Ekim
Serik Belediyespor-Amed Sportif
1-2
20 Ekim
İstanbulspor-Bandırmaspor
1-1
20 Ekim
West Ham United-Brentford
0-2
20 Ekim
Alaves-Valencia
0-0
20 Ekim
Cremonese-Udinese
1-1
20 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0

Domenico Tedesco'den uyarı: "Buna son verin"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Fatih Karagümrük maçının ardından son vuruşlar konusunda oyuncularını uyardı.

calendar 21 Ekim 2025 07:43
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Domenico Tedesco'den uyarı: 'Buna son verin'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri takımın fiziksel eksiklerini gidermek, oyuncuların psikolojisini düzeltmek için mesai harcayan Domenico Tedesco, takımın bitiricilik problemine bir türlü çare bulamadı.

Karagümrük maçında iki golle galibiyete ulaşan sarı lacivertlilerin eleştiri toplayan performansının ardında yatan en büyük sıkıntı son vuruşlar. Rakip kaleye 8'i isabetli 21 şut çeken Fenerbahçe, tam 8 net gol pozisyonundan faydalanamadı. Asensio (4), Nene, Talisca, Szymanski ve En Neysri'nin harcadığı fırsatlar tarihi bir farkın önüne geçerken, eleştirileri de beraberinde getirdi.

Görüntülü analizlerle harcanan pozisyonları oyuncularına izleten genç teknik adam, "Ya son pas tercihlerinde ya son vuruşlarda hata yapıyorsunuz. Oysa büyük takımlar girdikleri pozisyonları gol çevirir" ikazını yaptı.

"BUNA SON VERİN"

Tedesco, "Golle sonuçlandıramadığımız her fırsat rakibin motivasyonunu artırıyor. Kolay olacak işi zora çeviriyoruz. Buna bir son vermemiz gerekiyor. Aldığımız sonuçlar oyun kalitemizi yansıtmıyor. Karagümrük maçını kazandık ama bu kadar pozisyon harcarsak her maçı kazanamayız. Herkesten daha yüksek bir çaba ve konsantrasyon bekliyorum." ifadelerini kullandı.

PENALTI BİLE YARI YARIYA!

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'in en çok penaltı kazanan (4) takımı. Ancak bu atışların hepsini kullanan Talisca, ikisini gole çevirirken iki atışı ise kalecilere teslim etti.

GOL KAÇIRMA KRALI!

Fenerbahçe'deki gol kaçırma yarışında ilk sıra aynı zamanda takımın en skoreri olan Youssef En-Nesyri'nin. Bu sezon beş gol, bir asistle oynayan Faslı yıldız, son altı karşılaşmayı boş geçerken tam altı net fırsat harcadı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.