30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
22:00
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
19:45
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
19:45
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
22:00
30 Eylül
Chelsea-Benfica
22:00
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
22:00
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
22:00
30 Eylül
Marsilya-Ajax
22:00
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
22:00

Domenico Tedesco'dan Fred kararı!

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, forma adaletine vurgu yaparak Fred'in mevcut performansının ilk 11 seviyesinin altında olduğunu ifade etti.

calendar 30 Eylül 2025 15:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, takım içindeki forma adaletine dikkat çekerken, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred ile ilgili çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

GaSercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre, Tedesco, oyuncular arasında eşit rekabet ortamı oluşturmak zorunda olduğunu vurguladı. Bu bağlamda Fred'in mevcut performansının, ilk 11'de forma giyecek seviyenin altında olduğunu ifade etti.

Tecrübeli çalıştırıcı, sarı-lacivertli takımda formayı hak eden oyuncunun sahaya çıkacağını dile getirirken, Fred'in de en kısa sürede fiziksel ve mental olarak toparlanması gerektiğine işaret etti.


BU SEZON 1 GOL

32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maçta forma giydi ve 1 gollük katkı sağladı. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
