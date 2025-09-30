Domenico Tedesco'dan Fred kararı!

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, takım içindeki forma adaletine dikkat çekerken, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred ile ilgili çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.
GaSercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre, Tedesco, oyuncular arasında eşit rekabet ortamı oluşturmak zorunda olduğunu vurguladı. Bu bağlamda Fred'in mevcut performansının, ilk 11'de forma giyecek seviyenin altında olduğunu ifade etti.
Tecrübeli çalıştırıcı, sarı-lacivertli takımda formayı hak eden oyuncunun sahaya çıkacağını dile getirirken, Fred'in de en kısa sürede fiziksel ve mental olarak toparlanması gerektiğine işaret etti.
BU SEZON 1 GOL
32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maçta forma giydi ve 1 gollük katkı sağladı.
GaSercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre, Tedesco, oyuncular arasında eşit rekabet ortamı oluşturmak zorunda olduğunu vurguladı. Bu bağlamda Fred'in mevcut performansının, ilk 11'de forma giyecek seviyenin altında olduğunu ifade etti.
Tecrübeli çalıştırıcı, sarı-lacivertli takımda formayı hak eden oyuncunun sahaya çıkacağını dile getirirken, Fred'in de en kısa sürede fiziksel ve mental olarak toparlanması gerektiğine işaret etti.
BU SEZON 1 GOL
32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maçta forma giydi ve 1 gollük katkı sağladı.