Domagoj Vida'da Ersin Destanoğlu'na özel tebrik

Beşiktaş'ın savunmacısı Domagoj Vida, maç sonunda Ersin Destanoğlu'nu özel olarak kutladı.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Domagoj Vida'da Ersin Destanoğlu'na özel tebrik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ekim 2021 11:36
Beşiktaş'ın Süper Lig'de Galatasaray'ı yendiği karşılaşmada penaltı kurtaran Ersin Destanoğlu, galibiyette büyük rol oynadı.

Galatasaray derbisinin 81. dakikasında Mustafa Muhammed'in penaltısını kurtararak maçın kaderini belirleyen Ersin Destanoğlu, maçın ardından, "Muhammed'in penaltılarını izlemiştim, çok penaltı atan bir forvet. Hislerim, topu aldığından beri belliydi, oraya atlayacaktım. Son ana kadar bekledim, sonra kurtardım. Penaltıyı kurtardıktan sonra tribünler yıkılacak gibi bir sevinç vardı" diyen Ersin, performansıyla alkış topladı.

80. dakikadaki pozisyon sırasında topun koluna çarpması sebebiyle penaltıya sebebiyet veren Domagoj Vida'nın, soyunma odasında Ersin'e ayrıca teşekkür edip, "Benim hatamı kurtardın" dediği öğrenildi.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.