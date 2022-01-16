Fransa Ligue 1'in 21. haftasında Rennes ile Bordeaux karşı karşıya geldi.



Roazhon Park'ta oynanan mücadeleyi Rennes, 6-0'lık skorla kazandı.



Rennes'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Martin Terrier, 43. dakikada Benjamin Bourigeaud, 61. dakikada Gaetan Laborde, 69. dakikada Adrien Truffert ve 89. ile 90. dakikalarda Sehrou Guirassy kaydetti.



Rennes'te forma giyen Doğan Alemdar, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakikada sahada kaldı.



Öte yandan Bordeaux'da Issouf Sissokho 50. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından Rennes, ligde 3 maç aradan sonra galip geldi ve puanını 34'e yükseltti. Bordeaux ise üst üste 3. mağlubiyetini aldı ve 17 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Rennes, deplasmanda Clermont ile karşılaşacak. Bordeaux ise Strasbourg'u konuk edecek.





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