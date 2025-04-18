Djurgarden, Konfrerans Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı!

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçında Djurgarden, deplasmanda Rapid Wien'e konuk oldu.



Allianz'da oynanan mücadeleyi 2-1'lik skor ile uzatmaya götüren Djurgarden, uzatmalarda 4-1 kazanarak toplamda 4-2'lik skor ile adını Konferans Ligi yarı finaline yazdırdı.



Karşılaşmada 42. dakikada Marcus Danielson'un penaltı noktasından attığı gol ile öne geçen Djurgarden, ilk yarının sonunda 45+1'de Larrson'un kendi kalesine attığı gol ile devreye 1-1'lik beraberlik ile girdi. İkinci yarıda Benjamin Kosugi ile skoru 2-1 yapan Djurgarden maçı uzatmalara taşıdı. Uzatmalarda Gulliksen'in 93 ve 105'inci dakikalarda bulduğu goller ile skoru 4-1 yapan Djurgarden, adını yarı finale yazdırdı.



Rapid Wien'de 7. dakikada Mamadou Sangare ve 110. dakikada Raux-Yao kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.



Djurgarden, yarı finalde Chelsea ile karşılaşacak.