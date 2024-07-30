Djiku: "Tur şansımız yüzde 50"

Fenerbahçe forması giyen Alexander Djiku, Lugano karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Djiku: 'Tur şansımız yüzde 50'
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30 Temmuz 2024 22:43
Son güncelleme 30 Temmuz 2024 23:46
Fenerbahçe forması giyen Alexander Djiku, Lugano maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Djiku, "Zamanla daha iyi bir noktaya geleceğiz. Maça iyi başlayamadık ve maalesef ilk yarıda gol yedik. Ama kendi potansiyelimizi biliyorduk. Bunun sonucunda da çok fazla şans yarattık. İkinci yarıda 1-1 yaptık ve galibiyet golünü atarak kazandık." dedi.

Savunmada birlikte oynadığı ve formasyonla ilgili soruya cevap veren Ganalı savunma oyuncusu, "Savunmada çok fazla opsiyonumuz var. Çalıştığımız fazla opsiyonumuz da var. Bunlar üzerinde çalışıyoruz. Bunları daha iyi noktaya getirmek için çalışıyoruz. Bunları çok daha iyi yansıtacağımızı düşünüyorum." diye cevap verdi.

LILLE EŞLEŞMESİ

Djiku, son olarak Lille eşleşmesi için, "Lille'i çok iyi biliyorum. Defalarda rakip olarak oynadım. Hoca değişikliğine gittiler. Şu anda daha farklı oynuyorlar. Zor ve iyi bir maç olacak. Şans olarak %50-50 olarak görüyorum. İyi bir maç olacak. Lille de iyi bir takım. Biz de büyük camiayız. Bunu sahada göstermemiz gerekiyor." yorumunda bulundu.

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