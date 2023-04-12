Diyarbakır CHP milletvekili adayları listesi 2023 - CHP Diyarbakır milletvekili aday listesi

CHP Diyarbakır milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi. DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti adaylarının CHP aday listesi içerisinden adaylığını koyma kararı almasının ardından parti genel merkezinde hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Peki 2023 Diyarbakır CHP milletvekili adayları kimler? İşte CHP Diyarbakır Milletvekili adayları…2023 CHP Diyarbakır milletvekili adayları listesi
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Ali İhsan Merdanoğlu
Abdurrahman Ergin
Cevdet Nasıranlı
İsmail Akyıl
Gönül Özel
Laleş Ertuğrul Uysal
Esra Arslan
Mahir Yılmaz
Mehmet Ali Özmen
Zeynep Deniz Erk
Özlem Kaya
CHP İL İL MİLLETVEKİLİ ADAYI LİSTESİ
Diyarbakır milletvekili sayısı 2023
28. dönem Diyarbakır milletvekili sayısı da belli oldu. Buna göre 2023'te Diyarbakır 12 milletvekili çıkaracak.
Diğer iller ve çıkaracakları milletvekili sayıları şu şekilde:
"Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 20, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 6, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 11, Isparta 4, Mersin 13, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Konya 15, Kütahya 5, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 7, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Şanlıurfa 14, Uşak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 4, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4 ve Düzce 3."
Ayrıca Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir ise 2 seçim bölgesine ayrılacak.
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Ali İhsan Merdanoğlu
Abdurrahman Ergin
Cevdet Nasıranlı
İsmail Akyıl
Gönül Özel
Laleş Ertuğrul Uysal
Esra Arslan
Mahir Yılmaz
Mehmet Ali Özmen
Zeynep Deniz Erk
Özlem Kaya
CHP İL İL MİLLETVEKİLİ ADAYI LİSTESİ
Diyarbakır milletvekili sayısı 2023
28. dönem Diyarbakır milletvekili sayısı da belli oldu. Buna göre 2023'te Diyarbakır 12 milletvekili çıkaracak.
Diğer iller ve çıkaracakları milletvekili sayıları şu şekilde:
"Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 20, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 6, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 11, Isparta 4, Mersin 13, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Konya 15, Kütahya 5, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 7, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Şanlıurfa 14, Uşak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 4, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4 ve Düzce 3."
Ayrıca Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir ise 2 seçim bölgesine ayrılacak.
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