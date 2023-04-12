CHP Milletvekili adayları listesi 2023: CHP aday listesi belli oldu

|SEÇİM ÇEVRESİ
|ADAY
SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ADANA
|1
|AYYÜCE
|TÜRKEŞ
|ADANA
|2
|BİLAL
|BİLİCİ
|ADANA
|3
|GÖKTÜRK
|BOYVADAOĞLU
|ADANA
|4
|MEHMET SERTAÇ
|DURAK
|ADANA
|5
|ŞULE
|GÖK TÜDEŞ
|ADANA
|6
|REMZİ OĞUZ
|YILMAZ
|ADANA
|7
|BURAK
|YİĞENOĞLU
|ADANA
|8
|İSA
|AYANOĞLU
|ADANA
|9
|BAHADIR
|CEYHANLI
|ADANA
|10
|ERDİNÇ
|ANTEPÜZÜMÜ
|ADANA
|11
|NİHAL
|AĞCA
|ADANA
|12
|ERKAN
|CAN
|ADANA
|13
|ERCAN
|ATALAY
|ADANA
|14
|SİNEM
|ULUDAMAR
|ADANA
|15
|HÜLYA
|AKKÖZ
|ADIYAMAN
|1
|ADIYAMAN
|2
|ADIYAMAN
|3
|ADIYAMAN
|4
|ADIYAMAN
|5
|AFYONKARAHİSAR
|1
|HAKAN ŞEREF
|OLGUN
|AFYONKARAHİSAR
|2
|MUSTAFA ENİS
|ARABACI
|AFYONKARAHİSAR
|3
|SAFFET
|ACAR
|AFYONKARAHİSAR
|4
|OKŞAN ULUSOY
|EFE
|AFYONKARAHİSAR
|5
|GÖNÜL
|AR GÜNGÖR
|AFYONKARAHİSAR
|6
|İBRAHİM
|ACAR
|AĞRI
|1
|ÖZHAN
|KOÇİNTAR
|AĞRI
|2
|METİN
|AYDEMİR
|AĞRI
|3
|KENAN
|KAÇMAZ
|AĞRI
|4
|ÇAĞDAŞ
|ÇELİK
|AMASYA
|1
|İBRAHİM
|MERMER
|AMASYA
|2
|MEHMET
|KİP
|AMASYA
|3
|HİKMET RUŞEN
|MENEKŞE
|ANKARA-1
|1
|KORAY
|AYDIN
|ANKARA-1
|2
|AHMET EŞREF
|FAKIBABA
|ANKARA-1
|3
|KEVSER
|OFLUOĞLU
|ANKARA-1
|4
|YETKİN
|ÖZTÜRK
|ANKARA-1
|5
|MİNE
|BAŞ
|ANKARA-1
|6
|BURÇİN
|ÇİÇEK
|ANKARA-1
|7
|METEHAN
|ERDEM
|ANKARA-1
|8
|OSMAN
|TOPAL
|ANKARA-1
|9
|ONUR
|HONDOROĞLU
|ANKARA-1
|10
|ECE ÖZEN
|AKAN
|ANKARA-1
|11
|AHMET
|ALTIPARMAK
|ANKARA-1
|12
|AHMET
|ERENOĞLU
|ANKARA-1
|13
|MUHAMMET
|ECEL
|ANKARA-2
|1
|ADNAN
|BEKER
|ANKARA-2
|2
|SEDAT
|AKSAKALLI
|ANKARA-2
|3
|UĞURHAN FERUDUN BERAT
|TİRYAKİ
|ANKARA-2
|4
|FATMA
|ÖZKAN
|ANKARA-2
|5
|MUHARREM
|BEŞİR
|ANKARA-2
|6
|RAMAZAN
|DEĞERLİ
|ANKARA-2
|7
|ERDOĞAN
|YILDIRIM
|ANKARA-2
|8
|FATMA GÜLÜMSER
|BİROL
|ANKARA-2
|9
|NADİR
|ÇETİNKAYA
|ANKARA-2
|10
|ÖZCAN
|DAĞGEÇ
|ANKARA-2
|11
|ELMAS
|YAĞMUR
|ANKARA-3
|1
|YÜKSEL
|ARSLAN
|ANKARA-3
|2
|KÜRŞAD
|ZORLU
|ANKARA-3
|3
|FATİH
|KOCA
|ANKARA-3
|4
|SEVİN
|ÇAĞLAYAN
|ANKARA-3
|5
|TAMER
|KAYAALP
|ANKARA-3
|6
|SERDAR
|SARGIN
|ANKARA-3
|7
|MEHMET
|ARSLAN
|ANKARA-3
|8
|KADRİYE
|ÜNLER
|ANKARA-3
|9
|BERNA
|ŞAHİN
|ANKARA-3
|10
|SEVGİ
|YALAV
|ANKARA-3
|11
|MUSTAFA TOLGA
|ÖZTÜRK
|ANKARA-3
|12
|MEHTAP
|DEMİRHAN ÖZDEMİR
|ANTALYA
|1
|UĞUR
|POYRAZ
|ANTALYA
|2
|AYKUT
|KAYA
|ANTALYA
|3
|ALİ ADNAN
|KAYA
|ANTALYA
|4
|AYŞEN
|KURT
|ANTALYA
|5
|SERKAN
|TETİK
|ANTALYA
|6
|İLHAMİ
|OKUDAN
|ANTALYA
|7
|MEHMET
|BAŞARAN
|ANTALYA
|8
|NESRİN
|ÜNAL
|ANTALYA
|9
|MUSA
|ERTUĞAN
|ANTALYA
|10
|MESUT
|YILMAZ
|ANTALYA
|11
|DURMUŞ
|KAPLAN
|ANTALYA
|12
|ARİF
|KOCABIYIK
|ANTALYA
|13
|BAŞAK
|KARATAŞ
|ANTALYA
|14
|DURMUŞ ALİ
|ARSLAN
|ANTALYA
|15
|NEŞE
|TOKER
|ANTALYA
|16
|LEVENT
|ÖZDEMİR
|ANTALYA
|17
|HATİCE
|AVCI
|ARTVİN
|1
|HAMZA
|GEZMİŞ
|ARTVİN
|2
|HÜSEYİN
|IŞIK
|AYDIN
|1
|ÖMER
|KARAKAŞ
|AYDIN
|2
|AHMET
|ERTÜRK
|AYDIN
|3
|TUĞÇE
|CANPOLAT YILMAZ
|AYDIN
|4
|ERHAN
|ALGAN
|AYDIN
|5
|SEMRA
|YÜCEL
|AYDIN
|6
|FEVZİ
|KÖSE
|AYDIN
|7
|CEMAL
|SARI
|AYDIN
|8
|PINAR
|ÖNCER
|BALIKESİR
|1
|TURHAN
|ÇÖMEZ
|BALIKESİR
|2
|ÖZLEM
|URAL
|BALIKESİR
|3
|NEDİM
|TUNA
|BALIKESİR
|4
|KAMİL GÜLTEKİN
|ÖZTÜRK
|BALIKESİR
|5
|NİLGÜN
|BAŞARAN
|BALIKESİR
|6
|MUSTAFA LEMİ
|AYTEKİN
|BALIKESİR
|7
|METİN
|ÖZGÜR
|BALIKESİR
|8
|KEMAL
|GİRGİN
|BALIKESİR
|9
|MEHMET
|ÇALIK
|BİLECİK
|1
|HALİL
|AYDOĞDU
|BİLECİK
|2
|EREN
|GÜVEN
|BİNGÖL
|1
|HASAN
|KIZILBOĞA
|BİNGÖL
|2
|SEMA
|TANİN
|BİNGÖL
|3
|AHMET
|ARPA
|BİTLİS
|1
|EDİP SAFTER
|GAYDALI
|BİTLİS
|2
|LEVENT
|NASIR
|BİTLİS
|3
|MAŞALLAH
|ASLAN
|BOLU
|1
|AHMET
|ÖRNEKBAŞ
|BOLU
|2
|İRFAN
|BAYAR
|BOLU
|3
|SUAT
|ORHAN
|BURDUR
|1
|FARUK
|ERKAN
|BURDUR
|2
|SAFA
|SÖNMEZ
|BURDUR
|3
|MEHMET
|YAVAŞ
|BURSA-1
|1
|YÜKSEL SELÇUK
|TÜRKOĞLU
|BURSA-1
|2
|SEVİNÇ
|ATABAY
|BURSA-1
|3
|YÜKSEL
|YILMAZ
|BURSA-1
|4
|ŞEYDA
|ŞAHİN
|BURSA-1
|5
|YAHYA
|BAHADIR
|BURSA-1
|6
|BİRGÜL
|YILDIZ GÜNAY
|BURSA-1
|7
|RESÜL
|KAPLAN
|BURSA-1
|8
|ÖZGÜR
|ŞİMŞEK
|BURSA-1
|9
|EVREN
|ŞAHİN
|BURSA-1
|10
|FEYZA
|TEMEL
|BURSA-2
|1
|HASAN
|TOKTAŞ
|BURSA-2
|2
|İBRAHİM
|ALAGÖZ
|BURSA-2
|3
|ORHAN
|ÖZER
|BURSA-2
|4
|SERMİN CAN
|ÖZENSOY
|BURSA-2
|5
|ERDAL
|AY
|BURSA-2
|6
|HATİCE
|DENİZ
|BURSA-2
|7
|ZAFER
|MİLLİ
|BURSA-2
|8
|OSMAN ATALAY
|AKMAN
|BURSA-2
|9
|ENVER
|YENİÇERİ
|BURSA-2
|10
|DİLEK
|DURAK
|ÇANAKKALE
|1
|RIDVAN
|UZ
|ÇANAKKALE
|2
|CENGİZ
|YALÇIN
|ÇANAKKALE
|3
|ZİŞAN
|ÖZAYDIN
|ÇANAKKALE
|4
|MEVLÜT
|İNANÇ
|ÇANKIRI
|1
|MEHMET ALİ
|KARAMEMİŞ
|ÇANKIRI
|2
|OYA
|YAKIN
|ÇORUM
|1
|ÇORUM
|2
|ÇORUM
|3
|ÇORUM
|4
|DENİZLİ
|1
|YASİN
|ÖZTÜRK
|DENİZLİ
|2
|İBRAHİM
|ŞENEL
|DENİZLİ
|3
|KADİR
|TATIK
|DENİZLİ
|4
|ŞEBNEM
|BABABALIM YAĞCI
|DENİZLİ
|5
|UĞUR
|ÇİZMECİOĞLU
|DENİZLİ
|6
|VEYSEL
|KARAÇOR
|DENİZLİ
|7
|NAZLI
|YAŞATÜRK
|DİYARBAKIR
|1
|VEJDİN
|ENSARİOĞLU
|DİYARBAKIR
|2
|MUSTAFA ŞENAY
|CANORUÇ
|DİYARBAKIR
|3
|ERDAL
|YILMAZ
|DİYARBAKIR
|4
|HÜSEYİN
|GÜRAN
|DİYARBAKIR
|5
|SEÇİL
|AKIN
|DİYARBAKIR
|6
|MEHMET EMİN
|EKİN
|DİYARBAKIR
|7
|AHMET
|BAŞARİ
|DİYARBAKIR
|8
|KENAN
|KAYA
|DİYARBAKIR
|9
|EMRULLAH
|ÇERİ
|DİYARBAKIR
|10
|YAKUP
|ÖZKAYA
|DİYARBAKIR
|11
|NAZIM
|KAYA
|DİYARBAKIR
|12
|ERKAN
|YILMAZ
|EDİRNE
|1
|MEHMET
|AKALIN
|EDİRNE
|2
|DİLEK
|KIRMIZI
|EDİRNE
|3
|HASAN HAKAN
|ŞAHİN
|EDİRNE
|4
|HÜSEYİN
|ERKİN
|ELAZIĞ
|1
|İRFAN
|SÖNMEZ
|ELAZIĞ
|2
|YÜKSEL
|ERCAN
|ELAZIĞ
|3
|ABDULKERİM
|EFLATUN
|ELAZIĞ
|4
|ŞENAY
|ALADAĞ DEMİREL
|ELAZIĞ
|5
|NAHİT
|BAYKARA
|ERZİNCAN
|1
|ERZİNCAN
|2
|ERZURUM
|1
|ZEKAİ
|KAYA
|ERZURUM
|2
|MELİH
|KIRKPINAR
|ERZURUM
|3
|FATMA CANAN
|UÇAR
|ERZURUM
|4
|FATİH
|ARAS
|ERZURUM
|5
|FATİH
|KARATAŞ
|ERZURUM
|6
|ESRA
|AKPINAR
|ESKİŞEHİR
|1
|İDRİS NEBİ
|HATİPOĞLU
|ESKİŞEHİR
|2
|ÖZLEM
|AYRANCI
|ESKİŞEHİR
|3
|MELİH
|AYDIN
|ESKİŞEHİR
|4
|ÖMER İBRAHİM
|SAYIN
|ESKİŞEHİR
|5
|HAKAN
|KAYMAK
|ESKİŞEHİR
|6
|YAĞMUR
|GÜRSÖĞÜT
|GAZİANTEP
|1
|MEHMET MUSTAFA
|GÜRBAN
|GAZİANTEP
|2
|MEHMET
|AY
|GAZİANTEP
|3
|MEHMET
|ÖZBERK
|GAZİANTEP
|4
|MEDİNE İLAY
|YILDIRIM
|GAZİANTEP
|5
|MUSTAFA
|ALTUNBAŞ
|GAZİANTEP
|6
|MEHMET MURAT
|YAPRAK
|GAZİANTEP
|7
|MESUT
|NİZİPLİOĞLU
|GAZİANTEP
|8
|SEMA
|ALBAYRAM
|GAZİANTEP
|9
|MEHMET ALİ
|YILDIRIM
|GAZİANTEP
|10
|TİBET
|EKİNCİ
|GAZİANTEP
|11
|OKTAY
|İYİSARAÇ
|GAZİANTEP
|12
|NERMİN
|TUZCU
|GAZİANTEP
|13
|HASAN
|ALPDOĞAN
|GAZİANTEP
|14
|ABUBEKİR
|TEK
|GİRESUN
|1
|ÜNZİLE
|YÜKSEL
|GİRESUN
|2
|HAKAN
|BEKTAŞ
|GİRESUN
|3
|KAYA
|YILDIZ
|GİRESUN
|4
|MUSTAFA
|DİZDAR
|GÜMÜŞHANE
|1
|MUZAFFER
|ALTIPARMAK
|GÜMÜŞHANE
|2
|BEDRİ
|AĞAÇ
|HAKKARİ
|1
|HAKKARİ
|2
|HAKKARİ
|3
|HATAY
|1
|ADNAN ŞEFİK
|ÇİRKİN
|HATAY
|2
|GÖKHAN
|ZAN
|HATAY
|3
|GÜLÜMSER
|CEYLAN KÖLE
|HATAY
|4
|SARPER
|DAVUT
|HATAY
|5
|İLYAS
|UYGUR
|HATAY
|6
|MEHMET OĞUZ
|TURAN
|HATAY
|7
|AYLİN ANIL
|ARSLAN
|HATAY
|8
|OSMAN
|AĞCA
|HATAY
|9
|ÇAĞATAY
|KARAMANOĞLU
|HATAY
|10
|MUHAMMET MUSTAFA
|BALCI
|HATAY
|11
|TUNA EBRU
|ÖZDEMİR
|ISPARTA
|1
|AYLİN
|CESUR
|ISPARTA
|2
|TİMUÇİN
|KODAMAN
|ISPARTA
|3
|İSMET
|YILMAZ
|ISPARTA
|4
|FARUK
|TORUN
|MERSİN
|1
|BURHANETTİN
|KOCAMAZ
|MERSİN
|2
|AYDIN ENES
|SEYDANLIOĞLU
|MERSİN
|3
|ALİ
|ER
|MERSİN
|4
|ESRA
|KAHRAMAN
|MERSİN
|5
|ÖZER
|ÖZEL
|MERSİN
|6
|MEHMET
|TURGUT
|MERSİN
|7
|YÜKSEL
|ÇELİK
|MERSİN
|8
|ESİN
|ERKOÇ
|MERSİN
|9
|ALİ RIZA
|ÖZDENİZ
|MERSİN
|10
|MEHMET
|TÜRE
|MERSİN
|11
|MEHMET YUNUS
|SEVEN
|MERSİN
|12
|MUSTAFA
|ATEŞ
|MERSİN
|13
|HİLAL
|USTA
|İSTANBUL-1
|1
|NİMET
|ÖZDEMİR
|İSTANBUL-1
|2
|BURAK
|AKBURAK
|İSTANBUL-1
|3
|MUSTAFA CİHAN
|PAÇACI
|İSTANBUL-1
|4
|BAVER
|MİROĞLU
|İSTANBUL-1
|5
|DURSUN
|ÇOLAK
|İSTANBUL-1
|6
|TAHA ORHUN
|ERTÜRKMEN
|İSTANBUL-1
|7
|ALİ
|COŞKUN
|İSTANBUL-1
|8
|EMİNE
|KÜÇÜKALİ
|İSTANBUL-1
|9
|RAŞİT EMİR
|SÜER
|İSTANBUL-1
|10
|MURAT
|KARAMAN
|İSTANBUL-1
|11
|VEDAT
|BAYRAM
|İSTANBUL-1
|12
|YÜCEL
|COŞKUN
|İSTANBUL-1
|13
|OĞUZHAN
|HASAR
|İSTANBUL-1
|14
|HATİCE DİLRUBA
|OĞULCUKLU
|İSTANBUL-1
|15
|CEVAT
|SARAÇ
|İSTANBUL-1
|16
|YÜCEL
|AYDIN
|İSTANBUL-1
|17
|MERAL
|ALEMDAR
|İSTANBUL-1
|18
|AHMET
|ÇELEBİ
|İSTANBUL-1
|19
|AHMET SELÇUK
|CAN
|İSTANBUL-1
|20
|İHSAN ÖNDER
|ALBAYRAK
|İSTANBUL-1
|21
|AYSEL
|KIRALİ
|İSTANBUL-1
|22
|HÜLYA
|ARICI
|İSTANBUL-1
|23
|UĞUR HÜSEYİN
|HASANÇEBİ
|İSTANBUL-1
|24
|BARIŞ
|TAVLAŞOĞLU
|İSTANBUL-1
|25
|KADİR KÜRŞAT
|ARSLAN
|İSTANBUL-1
|26
|BÜLENT
|ASLAN
|İSTANBUL-1
|27
|RAMAZAN
|UĞURAL
|İSTANBUL-1
|28
|MEHMET
|ERİŞEN
|İSTANBUL-1
|29
|ARİF
|TEVETOĞLU
|İSTANBUL-1
|30
|AYŞE
|KIRAÇ
|İSTANBUL-1
|31
|ERDAL
|DEMİR
|İSTANBUL-1
|32
|SEDAT
|GÜRKAN
|İSTANBUL-1
|33
|SEVİM
|DEMİR
|İSTANBUL-1
|34
|CELAL MAHMUT
|SOLAK
|İSTANBUL-1
|35
|NAZLI
|YURDUSEVEN
|İSTANBUL-2
|1
|MEHMET SATUK BUĞRA
|KAVUNCU
|İSTANBUL-2
|2
|SALİM
|ENSARİOĞLU
|İSTANBUL-2
|3
|BAHATTİN BAHADIR
|ERDEM
|İSTANBUL-2
|4
|ECE
|GÜNER
|İSTANBUL-2
|5
|HATİCE CEREN
|YILMAZ
|İSTANBUL-2
|6
|HATİCE
|KAYALI
|İSTANBUL-2
|7
|MÜJDAT
|ÖZTÜRK
|İSTANBUL-2
|8
|MUSTAFA
|YAZICI
|İSTANBUL-2
|9
|ABDULLAH
|ŞALCI
|İSTANBUL-2
|10
|ALİ
|ÇELİK
|İSTANBUL-2
|11
|FİSUN MEHLİKA
|TOCA
|İSTANBUL-2
|12
|İSMET
|KOÇAK
|İSTANBUL-2
|13
|ALİ
|AKGÜN
|İSTANBUL-2
|14
|ERİŞ
|CESUR
|İSTANBUL-2
|15
|BARBAROS HAYRETTİN
|MAHİROĞULLARI
|İSTANBUL-2
|16
|ERHAN
|ÖZKAN
|İSTANBUL-2
|17
|BİLAL
|UZUN
|İSTANBUL-2
|18
|GÖKHAN
|KARGI
|İSTANBUL-2
|19
|HASAN
|HOŞBEN
|İSTANBUL-2
|20
|RAİF
|GÜLER
|İSTANBUL-2
|21
|ASLIHAN
|ELİBOL
|İSTANBUL-2
|22
|YILMAZ
|DAĞDELEN
|İSTANBUL-2
|23
|MUSTAFA ALKAN
|KÜÇÜKLER
|İSTANBUL-2
|24
|NAZLI ASPAY
|ŞENER
|İSTANBUL-2
|25
|AFFAN MAHMUT
|KEÇECİ
|İSTANBUL-2
|26
|ARZU
|BAŞKAN
|İSTANBUL-2
|27
|ÖMER LÜTFİ
|ÖZENÇ
|İSTANBUL-3
|1
|ERSİN
|BEYAZ
|İSTANBUL-3
|2
|SEYİTHAN
|İZSİZ
|İSTANBUL-3
|3
|AYŞE SİBEL
|YANIKÖMEROĞLU
|İSTANBUL-3
|4
|ŞÜKRÜ
|KULEYİN
|İSTANBUL-3
|5
|CELAL
|KARAPINAR
|İSTANBUL-3
|6
|HAMZA
|YURTSEVER
|İSTANBUL-3
|7
|ALİ
|KIDIK
|İSTANBUL-3
|8
|MEHTAP NAZAN
|GÖKTAŞ
|İSTANBUL-3
|9
|METİN
|BOZKURT
|İSTANBUL-3
|10
|FEVZİ FATİH
|OĞUZ
|İSTANBUL-3
|11
|ETHEM
|BAYKAL
|İSTANBUL-3
|12
|ÜLKÜ
|AYAYDIN
|İSTANBUL-3
|13
|DOĞAN
|AVCI
|İSTANBUL-3
|14
|ADNAN SİNAN
|ÇAKIROĞLU
|İSTANBUL-3
|15
|AYHAN
|BÖLÜKBAŞI
|İSTANBUL-3
|16
|METE
|KOCA
|İSTANBUL-3
|17
|SURURİ
|KARABAL
|İSTANBUL-3
|18
|NAZMİYE
|İZGİN
|İSTANBUL-3
|19
|SEVİNÇ
|GÜMÜŞ
|İSTANBUL-3
|20
|MEHMET ALİ
|UYKUR
|İSTANBUL-3
|21
|ZEKİ
|BULGAN
|İSTANBUL-3
|22
|ARZU
|ÖNŞEN
|İSTANBUL-3
|23
|ŞULE AĞAÇAYAK
|ERSOY
|İSTANBUL-3
|24
|HÜRANA
|GÜNGÖR
|İSTANBUL-3
|25
|MELİHA
|APAYDIN
|İSTANBUL-3
|26
|ARZU
|ŞİMŞEK
|İSTANBUL-3
|27
|BUSE
|ALBAYRAK
|İSTANBUL-3
|28
|MERYEM TANRIVERDİ
|GÖKTAŞ
|İSTANBUL-3
|29
|ATAKAN
|ÖZKAN
|İSTANBUL-3
|30
|HASAN
|KAYA
|İSTANBUL-3
|31
|ŞEREF
|TAMTÜRK
|İSTANBUL-3
|32
|ASİYE
|KÜÇÜKYILMAZ
|İSTANBUL-3
|33
|BURAK
|USTALI
|İSTANBUL-3
|34
|KÜRŞAT
|ÖZER
|İSTANBUL-3
|35
|SELMA
|SARICIOĞLU ÇALIŞKAN
|İSTANBUL-3
|36
|FİLİZ
|ÇELİK
|İZMİR-1
|1
|DURSUN MÜSAVAT
|DERVİŞOĞLU
|İZMİR-1
|2
|ÜMİT
|ÖZLALE
|İZMİR-1
|3
|ÖZTÜRK
|KESKİN
|İZMİR-1
|4
|ÜLKÜ
|DOĞAN
|İZMİR-1
|5
|ALİ
|TOPÇU
|İZMİR-1
|6
|FİGEN
|YILDIRIM
|İZMİR-1
|7
|LÜTFİ İLTERİŞ
|ÖNEY
|İZMİR-1
|8
|İSMAİL AYBARS
|AKSOY
|İZMİR-1
|9
|ASLAN
|SEZGİN
|İZMİR-1
|10
|GİZEM
|ALBAŞ
|İZMİR-1
|11
|KAAN
|ALTINDAĞ
|İZMİR-1
|12
|MURAT
|ÇAKAR
|İZMİR-1
|13
|HASAN
|YILDIZ
|İZMİR-1
|14
|GÜLŞAH
|SAKAR
|İZMİR-2
|1
|HÜSMEN
|KIRKPINAR
|İZMİR-2
|2
|YİĞİT
|KARAKIŞ
|İZMİR-2
|3
|ARZU
|YILDIRIM
|İZMİR-2
|4
|TAMER
|CÜCÜ
|İZMİR-2
|5
|DİNÇER
|IŞIKTAŞ
|İZMİR-2
|6
|MÜJDE HARPUT
|APAK
|İZMİR-2
|7
|MÜMİN
|YALÇINKAYA
|İZMİR-2
|8
|YELİZ
|ÇULHA
|İZMİR-2
|9
|BÜLENT
|UYGUR
|İZMİR-2
|10
|MİRAN
|BACGEROĞLU
|İZMİR-2
|11
|MUSTAFA NURİ
|DENİZ
|İZMİR-2
|12
|NAZLI BUKET
|KARASU
|İZMİR-2
|13
|MEHMET HALİS
|KÖSE
|İZMİR-2
|14
|MEHMET EMİN
|CANTÜRK
|KARS
|1
|ALPASLAN
|YÜCE
|KARS
|2
|AYTAÇ ERMAN
|KESGİN
|KARS
|3
|AYŞE
|TARLAK YILMAZ
|KASTAMONU
|1
|AHMET
|KATAR
|KASTAMONU
|2
|METİN
|ATEŞ
|KASTAMONU
|3
|MUSTAFA
|GÜVENÇ
|KAYSERİ
|1
|DURSUN
|ATAŞ
|KAYSERİ
|2
|ABDULLAH İLKER
|SUNGUR
|KAYSERİ
|3
|HÜSEYİN CENGİZ
|GÜRBÜZ
|KAYSERİ
|4
|BETÜL
|TOSUN
|KAYSERİ
|5
|KAZIM
|YÜCEL
|KAYSERİ
|6
|SERAP
|DURMUŞ
|KAYSERİ
|7
|SÜLEYMAN
|BOZKURT
|KAYSERİ
|8
|MEHMET SEBATİ
|ATAMAN
|KAYSERİ
|9
|SEDAT
|KILINÇ
|KAYSERİ
|10
|BELGÜZAR
|KILIÇ
|KIRKLARELİ
|1
|TÜRKER
|YÖRÜKÇÜOĞLU
|KIRKLARELİ
|2
|SİBEL
|PİŞKİN
|KIRKLARELİ
|3
|HİLMİ
|KAHRAMAN
|KIRŞEHİR
|1
|TURAN
|YILDIRIM
|KIRŞEHİR
|2
|ASAF
|KAYAOĞLU
|KOCAELİ
|1
|LÜTFÜ
|TÜRKKAN
|KOCAELİ
|2
|ŞANBAZ
|YILDIZ
|KOCAELİ
|3
|MEHMET KAMİL
|ŞİRİN
|KOCAELİ
|4
|PELİN
|FİLİZ COŞTUR
|KOCAELİ
|5
|NESLİ GÖKÇE
|KONDU ÇAĞLAYAN
|KOCAELİ
|6
|ALİPAŞA
|NAİPOĞLU
|KOCAELİ
|7
|ABDULKADİR
|ERBAĞCI
|KOCAELİ
|8
|YÜKSEL
|ERCAN
|KOCAELİ
|9
|ÖZHAN AŞKIN
|ÖZTÜRK
|KOCAELİ
|10
|HASAN
|SIR
|KOCAELİ
|11
|SEDA
|BÜYÜKKARA
|KOCAELİ
|12
|GÜZİN AŞKIN
|ALPARSLAN ATALI
|KOCAELİ
|13
|AŞKIN
|ÖZÖN
|KOCAELİ
|14
|SAVAŞ
|EMİNOĞLU
|KONYA
|1
|ÜNAL
|KARAMAN
|KONYA
|2
|FAHRETTİN
|YOKUŞ
|KONYA
|3
|SELİN
|TOZOĞLU
|KONYA
|4
|OSMAN
|FEDAİ
|KONYA
|5
|SÜLEYMAN
|ŞENOL
|KONYA
|6
|YAŞAR
|YAMAN
|KONYA
|7
|TOLUNAY
|ÖZÇELİK
|KONYA
|8
|ESRA
|TOTAN
|KONYA
|9
|NURİ
|ÜNALAN
|KONYA
|10
|ERHAN
|GÖKMEN
|KONYA
|11
|HASAN HÜSEYİN
|HADİMLİ
|KONYA
|12
|ADNAN
|AYYILDIZ
|KONYA
|13
|İSMAİL
|AFŞAR
|KONYA
|14
|İBRAHİM
|ÇALIŞKAN
|KONYA
|15
|SEMA
|VADİ
|KÜTAHYA
|1
|ORHAN
|ÖZATİK
|KÜTAHYA
|2
|SEYDİ
|KARAKUŞ
|KÜTAHYA
|3
|EROL
|ERTÜRK
|KÜTAHYA
|4
|NURCAN
|DUYGU
|KÜTAHYA
|5
|TANSU
|COŞKUN
|MALATYA
|1
|ŞEYHMUS
|GÖÇMEZ
|MALATYA
|2
|ATİLLA
|ŞAHİN
|MALATYA
|3
|ELİF
|APOHAN
|MALATYA
|4
|SELÇUK
|HAN
|MALATYA
|5
|METİN
|KAPIDERE
|MALATYA
|6
|MENİJE NUR
|ÖZCAN
|MANİSA
|1
|ŞENOL
|SUNAT
|MANİSA
|2
|HASAN
|ERYILMAZ
|MANİSA
|3
|FİLİZ TUĞÇE
|AYRANCI İPLİKÇİ
|MANİSA
|4
|MEHMET
|KOÇ
|MANİSA
|5
|GÜRHAN
|ÖZCAN
|MANİSA
|6
|ORKUN
|ŞIKTAŞLI
|MANİSA
|7
|ASLI
|ÖZ
|MANİSA
|8
|KAZIM
|ÖZSOY
|MANİSA
|9
|BİRGÜL
|BOZKURT
|MANİSA
|10
|MEHMET
|DOĞAN
|KAHRAMANMARAŞ
|1
|AHMET
|ÇABUKEL
|KAHRAMANMARAŞ
|2
|NESLİHAN
|KOCA NERGİZ
|KAHRAMANMARAŞ
|3
|ZİYA
|DUMLUPINAR
|KAHRAMANMARAŞ
|4
|BURAK
|SERT
|KAHRAMANMARAŞ
|5
|ŞEYMA
|AYTEMİZ ARSLANTÜRK
|KAHRAMANMARAŞ
|6
|İRFAN MERT
|YIKAN
|KAHRAMANMARAŞ
|7
|EMİNE
|LEBLEBİCİ
|KAHRAMANMARAŞ
|8
|SERDAL
|KURTOĞLU
|MARDİN
|1
|ENVER
|ABEŞ
|MARDİN
|2
|SONGÜL
|SADİOĞLU
|MARDİN
|3
|ABDULLAH
|KARAKEÇİ
|MARDİN
|4
|ABDULMUTALİP
|IRMAK
|MARDİN
|5
|ŞEYHMUS
|MUSAOĞLU
|MARDİN
|6
|AZİZ ARDA
|UĞUR
|MUĞLA
|1
|METİN
|ERGUN
|MUĞLA
|2
|BEHÇET
|SAATCI
|MUĞLA
|3
|MEHMET
|TOSUN
|MUĞLA
|4
|GÜLGÜN
|ÇOLAKOĞLU
|MUĞLA
|5
|AYFER
|İLHAN ÖÇER
|MUĞLA
|6
|TULGAY
|HASAR
|MUĞLA
|7
|ÖMER
|KAYA
|MUŞ
|1
|MÜMTAZ
|YAVUZ
|MUŞ
|2
|UMUT DENİZ
|GÜNEYSU
|MUŞ
|3
|EFEKAN
|KEMALOĞLU
|NEVŞEHİR
|1
|RASİM
|ARI
|NEVŞEHİR
|2
|MESUT
|ERDOĞAN
|NEVŞEHİR
|3
|AYŞE
|GÖL MIHÇI
|NİĞDE
|1
|MÜMİN
|İNAN
|NİĞDE
|2
|OLGUN
|EYTEMİŞ
|NİĞDE
|3
|FETDAH
|GÜLTEKİN
|ORDU
|1
|İDRİS NAİM
|ŞAHİN
|ORDU
|2
|ONUR
|ŞAHİN
|ORDU
|3
|ÇİĞDEM ÇELENK
|KARAKAYA
|ORDU
|4
|MURAT
|VARDAL
|ORDU
|5
|EBRU
|AVCI BAŞARAN
|ORDU
|6
|FEYZA NUR
|YALÇIN ÖNER
|RİZE
|1
|RİZE
|2
|RİZE
|3
|SAKARYA
|1
|ÜMİT
|DİKBAYIR
|SAKARYA
|2
|SELÇUK
|KILIÇASLAN
|SAKARYA
|3
|ARZU
|AKÇALIŞKAN
|SAKARYA
|4
|EDİZ SERDİP
|DOKUMACI
|SAKARYA
|5
|DUYGU
|ÇETİNKAYA ACAR
|SAKARYA
|6
|YUNUS
|AYDEMİR
|SAKARYA
|7
|ALPER
|ALPAY
|SAKARYA
|8
|HAKAN
|BAYKAL
|SAMSUN
|1
|ERHAN
|USTA
|SAMSUN
|2
|İMREN NİLAY
|TÜFEKÇİ
|SAMSUN
|3
|AHMET
|KARKUCAK
|SAMSUN
|4
|YUNUS
|GÜN
|SAMSUN
|5
|BİRSEN
|ÖZTÜRK
|SAMSUN
|6
|HALİL İBRAHİM
|YALGIN
|SAMSUN
|7
|EFE
|AYDIN
|SAMSUN
|8
|UFUK
|GÜLŞEN
|SAMSUN
|9
|KAZIM CAN
|ŞEN
|SİİRT
|1
|İLHAN
|YİĞİT
|SİİRT
|2
|SERVET
|TARDUŞ
|SİİRT
|3
|ABDULMECİT
|NAS
|SİNOP
|1
|YILMAZ
|ŞANLAN
|SİNOP
|2
|BAKİ
|TAŞKIRAN
|SİVAS
|1
|CELAL
|DAĞGEZ
|SİVAS
|2
|AHMET
|BOZDOĞAN
|SİVAS
|3
|SERAP
|BOZPOLAT AYAN
|SİVAS
|4
|MERVE
|YILDIZ YARAY
|SİVAS
|5
|TOLGA
|SAY
|TEKİRDAĞ
|1
|SELCAN
|HAMŞIOĞLU
|TEKİRDAĞ
|2
|SERTAÇ
|ALKAYA
|TEKİRDAĞ
|3
|HAZIM TAMER
|DODURKA
|TEKİRDAĞ
|4
|ZEKİ
|UZUN
|TEKİRDAĞ
|5
|AYNUR
|ÇEŞMELİLER
|TEKİRDAĞ
|6
|ŞERAFETDİN
|TERZİ
|TEKİRDAĞ
|7
|MEHMET İLKER
|ATASEVER
|TEKİRDAĞ
|8
|CEM
|CAVCAR
|TOKAT
|1
|FATİH
|DEMİRKOL
|TOKAT
|2
|MURAT TOYCAN
|SELÇUK
|TOKAT
|3
|ALİ
|KARACA
|TOKAT
|4
|ŞADAN
|İPKİN
|TOKAT
|5
|MUHAMMET ALPEREN
|ELDEMİR
|TRABZON
|1
|YAVUZ
|AYDIN
|TRABZON
|2
|ASLAN
|GÜNER
|TRABZON
|3
|SERPİL
|AKÇAY
|TRABZON
|4
|TAHSİN
|AKYÜZ
|TRABZON
|5
|AKIN
|ÇELİK
|TRABZON
|6
|BÜLENT
|ARSLAN
|TUNCELİ
|1
|ROZAN ALİ
|FAYIK
|ŞANLIURFA
|1
|EMİN
|YETİM
|ŞANLIURFA
|2
|MUHAMMET ALİ
|ARUSOĞLU
|ŞANLIURFA
|3
|MUSA
|MANGAL
|ŞANLIURFA
|4
|MAHMUT
|SUBAŞI
|ŞANLIURFA
|5
|CEM
|KARAKEÇİLİ
|ŞANLIURFA
|6
|MEHMET ŞAHİN
|GÜLEL
|ŞANLIURFA
|7
|MEHMET EMİN
|GÜVENÇ
|ŞANLIURFA
|8
|MUSTAFA
|DİRİER
|ŞANLIURFA
|9
|HÜSEYİN SİRHAN
|GÖKDOĞAN
|ŞANLIURFA
|10
|GÜLCAN
|CENGİZ
|ŞANLIURFA
|11
|MEHMET
|HAMCAN
|ŞANLIURFA
|12
|MEHMET
|YILDIRIM
|ŞANLIURFA
|13
|ÖMER FARUK
|AİŞEOĞLU
|ŞANLIURFA
|14
|İHSAN
|KAYA
|UŞAK
|1
|MUHAMMET
|GÜR
|UŞAK
|2
|DALYAN
|ÖZDEMİR
|UŞAK
|3
|TOLGA
|PİRİNÇCİ
|VAN
|1
|VAN
|2
|VAN
|3
|VAN
|4
|VAN
|5
|VAN
|6
|VAN
|7
|VAN
|8
|YOZGAT
|1
|LÜTFULLAH
|KAYALAR
|YOZGAT
|2
|ALİ
|KEVEN
|YOZGAT
|3
|İSMAİL
|YILMAZ
|YOZGAT
|4
|NAFİYE
|BALÇIK
|ZONGULDAK
|1
|EVRİM
|BALBALOĞLU
|ZONGULDAK
|2
|TOLGA
|GÖREN
|ZONGULDAK
|3
|MEHMET BATU
|MÜFTÜOĞLU
|ZONGULDAK
|4
|MUSTAFA ADİL
|ÖZKAN
|ZONGULDAK
|5
|RENDA
|OKAY
|AKSARAY
|1
|TURAN
|YALDIR
|AKSARAY
|2
|ALİ ABBAS
|ERTÜRK
|AKSARAY
|3
|NACİYE
|AKKUŞ TÜRK
|AKSARAY
|4
|GÜRSEL
|KESKİN
|BAYBURT
|1
|KARABEY KADRİ
|KARAOĞLU
|KARAMAN
|1
|ATİLA
|ZORLU
|KARAMAN
|2
|ZİHNİ
|KOCAERKEK
|KARAMAN
|3
|FADİME
|HARMANİZİ
|KIRIKKALE
|1
|BÜLENT ŞÜKRÜ
|ALTINIŞIK
|KIRIKKALE
|2
|ORHAN
|KILIÇ
|KIRIKKALE
|3
|SEVİM
|PEHLİVANLI ÖZBEK
|BATMAN
|1
|BATMAN
|2
|BATMAN
|3
|BATMAN
|4
|BATMAN
|5
|ŞIRNAK
|1
|ADİL
|ÖZÇINAR
|ŞIRNAK
|2
|NURETTİN
|İLÇİ
|ŞIRNAK
|3
|OSMAN
|FERFOOĞLU
|ŞIRNAK
|4
|DOĞUKAN
|YAYCI
|BARTIN
|1
|BARTIN
|2
|ARDAHAN
|1
|AYTEKİN
|KAYA
|ARDAHAN
|2
|NABİRE
|REÇBER
|IĞDIR
|1
|KEREM
|AKBULUT
|IĞDIR
|2
|TAMER
|BAŞARAN
|YALOVA
|1
|AYHAN
|KÜÇÜK
|YALOVA
|2
|ERSİN
|AKYÜZ
|YALOVA
|3
|ELİF
|AKYOL TOSUN
|KARABÜK
|1
|KÜBRA
|DURSUN
|KARABÜK
|2
|İSMAİL
|YALAV
|KARABÜK
|3
|OZAN
|CANYURT
|KİLİS
|1
|MUSTAFA
|ARAZ
|KİLİS
|2
|MUSTAFA
|POLAT
|OSMANİYE
|1
|ELİF
|LOĞOĞLU
|OSMANİYE
|2
|MEHMET
|DEMİR
|OSMANİYE
|3
|ADEM
|KIDIK
|OSMANİYE
|4
|FATİH
|KILINÇ
|DÜZCE
|1
|DÜZCE
|2
|DÜZCE
|3