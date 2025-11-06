06 Kasım
Viktoria Plzen-Fenerbahçe
0-056'
06 Kasım
Samsunspor-Hamrun Spartans
3-0
06 Kasım
Dinamo Zagreb-Celta Vigo
0-3
06 Kasım
Haecken-Strasbourg
0-154'
06 Kasım
C.Palace-Alkmaar
2-050'
06 Kasım
Rayo Vallecano-Lech Poznan
0-251'
06 Kasım
Dynamo Kiev-Zrinjski Mostar
1-053'
06 Kasım
AEK Athens-Shamrock
1-1
06 Kasım
Sparta Prag-Rakow
0-0
06 Kasım
Shakhtar-Breidablik
2-0
06 Kasım
VfB Stuttgart-Feyenoord
0-052'
06 Kasım
Bologna-Brann
0-055'
06 Kasım
Ferencvaros-Ludogorets
2-054'
06 Kasım
PAOK-Young Boys
1-056'
06 Kasım
Malmö FF-Panathinaikos
0-1
06 Kasım
Braga-Genk
1-256'
06 Kasım
Aston Villa-Maccabi Tel Aviv
1-051'
06 Kasım
Real Betis-Lyon
2-055'
06 Kasım
Rangers-Roma
0-256'
06 Kasım
FC Utrecht-FC Porto
1-1
06 Kasım
RB Salzburg-Go Ahead Eagles
2-0
06 Kasım
FK Crvena Zvezda-Lille
1-0
06 Kasım
Basel-FCSB
3-1
06 Kasım
FC Midtjylland-Celtic
3-1
06 Kasım
Sturm Graz-N. Forest
0-0
06 Kasım
Nice-Freiburg
1-3
06 Kasım
Rapid Wien-U.Craiova
0-156'

Diriliş: Yüksel Yıldırım ile 2. Lig'den Avrupa'nın zirvesine

Samsunspor, Yüksel Yıldırım ile birlikte 7 yılda 2. Lig'den Avrupa Konferans Ligi'nde liderliğe yükseldi.

calendar 06 Kasım 2025 23:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Diriliş: Yüksel Yıldırım ile 2. Lig'den Avrupa'nın zirvesine
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



80'li ve 90'lı yılların Türkiye'de korkulan takımı Samsunspor, 2000'li yıllarda istikrarsız görüntüsüyle küme düşen, Süper Lig'e yükselse de kalıcı olamayan bir takımdı.

2012'de yayıncı kuruluşta yayınlanan reklamda, Samsunspor'u tutan bir çocuk, "Babam diyordu bana, Samsunsporlu olmak istiyordum, 'Üzülürsün' diyordu."; babası ise "Sen çok üzüldün, çok ağladın, o bari ağlamasın, üzülmesin" diyordu.

Samsunspor'un 2. Lig'de zor günler yaşadığı 2018'de kaderini değiştiren bir gelişme oldu. 8 Ağustos 2018'de Samsunspor Futbol Kulübü Anonim Şirketi kuruldu. Daha önce Samsunspor'a katkılarda bulunan, sponsorluk yapan Yüksel Yıldırım, bu kez önce yüzde 67 ile, daha sonra yüzde 100 ile sahibi oldu.

3 YILDA 2. LİG'DEN SÜPER LİG'E

Yüksel Yıldırım, 2020'de ise başkan oldu. Başkan olduğu sezon 2. Lig Beyaz Grup'ta 10 puan farkla şampiyon olup 1. Lig'e yükseldi.

2020/21'de Samsunspor, Süper Lig'e çok yaklaşsa da ilk 3 takımın 70 puanla bitirdiği 1. Lig'de 3. sırada yer aldı. Play-Off yarı finalinde Altınordu'ya elendi. 2021/22, Yüksel Yıldırım döneminin tek başarısız sezonuydu ve 1. Lig'i 7. sırada bitirdiler.

2022/23'te Samsunspor, en yakın rakibi Çaykur Rizespor'a 10 puan fark atarak Süper Lig'e yükseldi.

27 YIL SONRA AVRUPA VE ARDINDAN LİDERLİK

2023/24'te kırmızı beyazlılar, yeni yükseldiği Süper Lig'de futboluyla da alkış alarak kalmayı başardı.

Markus Gisdol ile devam etmek isteyen Yüksel Yıldırım, Alman hocasının devam etmemek istemesi sonrası Thomas Reis'i göreve getirdi. Bu tercih sürpriz olarak görüldü ama müthiş bir başarı hikayesinin ilk adımıydı. 2024/25'te Samsunspor, Süper Lig'deki 2. sezonunu 3. sırada tamamladı ve 27 yıl sonra Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı.

2025/26 sezonuna ligde harika giren ve yoğun Avrupa fikstürüne rağmen 11 maçta sadece 1 kez kaybederek 4. sıraya yükseldi. Avrupa Konferans Ligi'nde ise 3'te 3 yaparak liderlik koltuğuna oturdu.

SADECE 7 YILDA KAOSTAN MUTLULUĞA

Samsunspor, sadece 7 yıl içerisinde kaostan, istikrarsızlıktan istikrara, huzura, camia içinde barışa ve şehrin gurur duyduğu, gururla Samsunspor'u tutan çocukların artık üzülmediği, Avrupa'da liderliği kutladığı günlere geldi.

