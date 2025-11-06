Diriliş: Yüksel Yıldırım ile 2. Lig'den Avrupa'nın zirvesine

Samsunspor'u gururla tutan çocuklar artık üzülmüyor, Avrupa'da liderliğin mutluluğunu yaşıyor.#arsiv 6 Ağustos 2012, Lig TV 'Futbol Aşkı' reklamı pic.twitter.com/dVcGm3sHVw



80'li ve 90'lı yılların Türkiye'de korkulan takımı Samsunspor, 2000'li yıllarda istikrarsız görüntüsüyle küme düşen, Süper Lig'e yükselse de kalıcı olamayan bir takımdı.2012'de yayıncı kuruluşta yayınlanan reklamda, Samsunspor'u tutan bir çocuk, "Babam diyordu bana, Samsunsporlu olmak istiyordum, 'Üzülürsün' diyordu."; babası ise "Sen çok üzüldün, çok ağladın, o bari ağlamasın, üzülmesin" diyordu.Samsunspor'un 2. Lig'de zor günler yaşadığı 2018'de kaderini değiştiren bir gelişme oldu. 8 Ağustos 2018'de Samsunspor Futbol Kulübü Anonim Şirketi kuruldu. Daha önce Samsunspor'a katkılarda bulunan, sponsorluk yapan Yüksel Yıldırım, bu kez önce yüzde 67 ile, daha sonra yüzde 100 ile sahibi oldu.Yüksel Yıldırım, 2020'de ise başkan oldu. Başkan olduğu sezon 2. Lig Beyaz Grup'ta 10 puan farkla şampiyon olup 1. Lig'e yükseldi.2020/21'de Samsunspor, Süper Lig'e çok yaklaşsa da ilk 3 takımın 70 puanla bitirdiği 1. Lig'de 3. sırada yer aldı. Play-Off yarı finalinde Altınordu'ya elendi. 2021/22, Yüksel Yıldırım döneminin tek başarısız sezonuydu ve 1. Lig'i 7. sırada bitirdiler.2022/23'te Samsunspor, en yakın rakibi Çaykur Rizespor'a 10 puan fark atarak Süper Lig'e yükseldi.2023/24'te kırmızı beyazlılar, yeni yükseldiği Süper Lig'de futboluyla da alkış alarak kalmayı başardı.Markus Gisdol ile devam etmek isteyen Yüksel Yıldırım, Alman hocasının devam etmemek istemesi sonrası Thomas Reis'i göreve getirdi. Bu tercih sürpriz olarak görüldü ama müthiş bir başarı hikayesinin ilk adımıydı. 2024/25'te Samsunspor, Süper Lig'deki 2. sezonunu 3. sırada tamamladı ve 27 yıl sonra Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı.2025/26 sezonuna ligde harika giren ve yoğun Avrupa fikstürüne rağmen 11 maçta sadece 1 kez kaybederek 4. sıraya yükseldi. Avrupa Konferans Ligi'nde ise 3'te 3 yaparak liderlik koltuğuna oturdu.Samsunspor, sadece 7 yıl içerisinde kaostan, istikrarsızlıktan istikrara, huzura, camia içinde barışa ve şehrin gurur duyduğu, gururla Samsunspor'u tutan çocukların artık üzülmediği, Avrupa'da liderliği kutladığı günlere geldi.