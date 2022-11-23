Dimitris Itoudis'ten Milano maçı açıklaması

THY EuroLeague'in 10. haftasında perşembe İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Dimitris Itoudis, dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.



Sarı-lacivertli kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Itoudis, İtalyan ekibinin önemli oyunculardan kurulu olduğunu belirterek, "Önemli bir seriden geçiyoruz ve yarın da Milano ile karşılaşacağız. Peş peşe oynanan bu maçlar herkesin çok ciddi efor gösterebilmesi gerektiriyor. Milano çok kaliteli bir takım ve bir mağlubiyetin ardından karşımıza çıkıyorlar. Ancak biz onların sahip oldukları kadro ve büyük tecrübesi olan, harika bir teknik ekiple birlikte büyük hedefler için oynayan bir takım olduklarını biliyoruz. Milano'nun son maçında nasıl oynadığını gördük ancak onların kaliteli kadroları ve güçlü oyun yapılarıyla birlikte bu ligde neler yapabileceklerinin farkındayız." diye konuştu.



Konsantrasyonu korumanın önemine dikkati çeken Itoudis, "Bu maça çok iyi motive olacağız. Rakibimize büyük saygı duyuyoruz. Yaralı bir rakiple oynamak her zaman çok daha tehlikelidir. Bizim de farkındalığımız bu şekilde olacak. Dün akşam 30 dakika boyunca iyi bir maç çıkardık ancak kalan sürede neler olduğunu gördük. Konsantrasyonumuzu ve kararlılığımızı kaybedersek bundan sonra da yaşanabilecekleri görmüş olduk. Bu nedenle Monaco'daki son çeyrekten çıkaracağımız dersler bizim bu maça nasıl yaklaşımımız gerektiğini belirleyecek." ifadelerini kullandı.



"DERS ÇIKARMAMIZ GEREKİYOR"



Monaco ile oynadıkları son maçta yaşananlardan ders çıkarmaları gerektiğini söyleyen sarı-lacivertli oyuncu Metecan Birsen ise şunları kaydetti:



"Güçlü bir takımla karşılaşacağımızı biliyoruz. Anadolu Efes'e karşı aldıkları sonuç onları mutlaka daha fazla motive edecektir. Milano takımına büyük saygı duyuyoruz. Biz iyi bir form durumu yakaladık, Monaco maçında da 30 dakika boyunca çok iyi basketbol sergiledik. Son 10 dakikalık bölümden çıkarmamız gereken dersler olduğunu biliyoruz. Kalan sürede maça hazırlanacak ve elbette dinlenmeye çalışacağız. Çok potansiyelli ve reaksiyon göstermek için sahaya çıkacak bir rakibimiz olacak. Biz de bu maçtan galibiyetle ayrılmak için 40 dakika boyunca konsantre olmamız gerektiğini biliyoruz."



