Didier Drogba: 'Ballon d'Or yarışı hiç bu kadar çekişmeli olmamıştı'

Fildişili futbol efsanesi Didier Drogba, Ballon d'Or için bu sezon ciddi bir çekişme olduğunu söyledi.



Messi ve Ronaldo'nun son dönemlerini yaşadığını söyleyen Drogba, "Ballon d'Or yarışı hiç bu kadar çekişmeli olmamıştı. Bir dönemin sonundayız. Messi ve Ronaldo hala var ancak başka oyuncular da yarışın içinde. Bu ödül için birçok adayın olduğunu görmek harika" dedi.



Ballon d'Or ödül töreni, 29 Kasım töreninde Paris'te düzenlenecek.





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