Dicko: "Hakemler gölge düşürdü"

Gaziantep FK forması giyen Nouha Dicko, Trabzonspor'a karşı alınan mağlubiyetin ardından konuştu.

Haber; Sporx.com
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Dicko: 'Hakemler gölge düşürdü'
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22 Kasım 2021 22:21
Trabzonspor, Süper Lig'de kendi sahasında Gaziantep FK'yı 3-0'lık skorla mağlup ederken, Gaziantep forması giyen Nouha Dicko maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Dicko, "Takım halinde bugün iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Trabzonspor'a zorluk çıkardık. Hakem kararlarını konuşmak gerekiyor bugün. 5. dakikada kırmızı kart vardı, 44. dakikada ise penaltı pozisyonu vardı, dönen top gol oldu. Türkiye gerçekten çok büyük bir futbol ülkesi, neden böyle oluyor bilmiyorum. Bu kararlar gölge düşürüyor." ifadelerini kullandı.

Mücadelede Dicko ile Victor Hugo arasında bir pozisyon yaşandı ve Gaziantep ekibi kırmızı kart beklentisinde bulundu.


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