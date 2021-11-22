Trabzon'da tartışma yaratan pozisyon! Kırmızı kart beklentisi

Trabzonspor ile Gaziantep FK'nın karşı karşıya geldiği mücadelede tartışma yaratan bir pozisyon yaşandı.

Haber; Sporx.com
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Trabzon'da tartışma yaratan pozisyon! Kırmızı kart beklentisi
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22 Kasım 2021 20:15
Trabzonspor ile Gaziantep FK'yı karşı karşıya getiren maçta tartışmalara neden olan bir pozisyon yaşandı.

Gaziantep'te Dicko, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Victor Hugo'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve kırmızı kart bekledi. Hakem Suat Arslanboğa, Video Hakem ile görüştükten sonra devam kararı verdi.

Pozisyonun ardından Gaziantep FK, sosyal medya hesabından, "Dicko kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda rakip oyuncunun müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi bir süre VAR ile konuştuktan sonra devam kararı verdi!" ifadeleriyle bir paylaşım yaptı.

BİR DE PENALTI BEKLENTİSİ

Öte yandan 45. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Dicko, ceza sahası içerisinde Vitor Hugo ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Suat Arslanboğa devam kararı verdi ve pozisyonun devamında Trabzonspor, Cornelius ile 3. golü buldu.


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