Dibusz: "Liderlik aklımızın ucundan geçmezdi"

Macaristan kalecisi Dibusz, Milli Takımımız ile karşı karşıya geldikleri maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

, Fotoğraf; AA
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Dibusz: 'Liderlik aklımızın ucundan geçmezdi'
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19 Kasım 2020 02:02
Macaristan Milli Takımı Kalecisi Denes Dibusz, A Milli Takımımızı 2-0 mağlup ederek UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldikleri maç sonrasında konuştu.

Bu başarıyı beklemediklerini söyleyen kaleci, "Grup kuraları çekildiğinde biz grupta iyi bir yerde olmayı istiyorduk, liderlik aklımızın ucundan geçmezdi. İlk maçta Türkiye'yi yendikten sonra işler değişti. Herkesin gözünde elimizden geleni yaparsak başarabileceğimize inanan ışığı gördüm" ifadelerini kullandı.



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