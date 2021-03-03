Diagne: "Galatasaray'da daha çok gol atıyordum"

Galatasaray'dan West Bromwich'e kiralanan Mbaye Diagne, kulübünün resmi internet sitesinde performansını değerlendirdi.

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Diagne: 'Galatasaray'da daha çok gol atıyordum'
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03 Mart 2021 01:28
Galatasaray'dan West Bromwich Albion'a kiralık giden Mbaye Diagne, açıklamalarda bulundu.

Kulübün resmi internet sitesinde konuşan Diagne, Galatasaray'da daha golcü özelliği olduğunu belirterek takım arkadaşlarıyla yüzde 100 uyumu yakalamaya çalıştığını belirtti. Diagne ayrıca kendisini Premier Lig'e adapte etmiş hissettiğini belirterek daha fazla gol atmak için çabaladığını belirtti.

İşte Diagne'nin açıklamaları:

"Artık kendimi Premier Lig'e adapte olmuş hissediyorum. Burada maçların zor olması hoşuma gidiyor. Ben maç kazanmak ve gol atmak için savaşmayı severim. Her takıma gol atabileceğimi göstermek istiyorum"

"Galatasaray'dayken daha çok gol atıyordum ama bunun nedeni Türkiye Ligi'ni Premier Lig'den daha fazla bilmem. Takım arkadaşlarımı yeni tanıyorum ve hala %100 değiliz. Daha fazla gol atmak için çok çaba harcıyorum"



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