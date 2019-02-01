Diagne, Galatasaray tercihini Gomis'e açıkladı

Kasımpaşa formasıyla 17 maçta 20 gole imza atan ve Süper Lig'de son 20 yılın ilk yarılar baz alındığında en golcü oyuncusu olan Diagne, Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak istiyor.Lacivert-beyazlı takımda 1.2 milyon Euro kazanan, İnter ve Tottenham'dan scoutların izlediği Senegalli, Kasımpaşa'ya 15 milyon Euro bonservis, kendisine de yıllık 4 milyon Euro veren Çin kulübüne de "Hayır" dedi ve yarı fiyatına Galatasaray'ı tercih etti. Hatta kulübünü de bonserviste indirim yapmaya zorladı.Transferinden önce geçen sezon G.Saray'da şampiyonluk yaşayan ve gol kralı olan Gomis'le İstanbul'da buluşan Diagne'nin,dediği öğrenildi.Belçika'da Lierse ve Westerlo, Macaristan'da Ujpest, Suudi Arabistan'da Al Shabab, Çin'de Tianjin Teda formalarını giyen Senegalli'nin kariyerinde şampiyonluk bulunmuyor.Dün sağlık kontrolünden geçen Diagne, 4.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Kulüp oyuncuya ödeyeceği ücreti KAP'a şu şekilde bildirdi: Bu sezonun kalan bölümü için 1 milyon 150 bin Euro, 2019-20 ve 20-21 sezonlarında 2 milyon 350 bin Euro, 2021-22 ve 22-23 sezonlarında 2 milyon 400 bin Euro olmak üzere toplam 10 milyon Euro.