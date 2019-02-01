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Diagne, Galatasaray tercihini Gomis'e açıkladı

Çin kulübünün 4 milyon Euro'luk teklifini reddedip, 2.3 milyon Euro'ya Galatasaray'a imza atan Senegalli golcü Mbaye Diagne, Türkiye'den önce 4 farklı ülkede 5 kulüpte forma giydi ancak şampiyonluk görmedi.

Kaynak: Sabah
Diagne, Galatasaray tercihini Gomis'e açıkladı
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01 Şubat 2019 08:46
Kasımpaşa formasıyla 17 maçta 20 gole imza atan ve Süper Lig'de son 20 yılın ilk yarılar baz alındığında en golcü oyuncusu olan Diagne, Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak istiyor.

Lacivert-beyazlı takımda 1.2 milyon Euro kazanan, İnter ve Tottenham'dan scoutların izlediği Senegalli, Kasımpaşa'ya 15 milyon Euro bonservis, kendisine de yıllık 4 milyon Euro veren Çin kulübüne de "Hayır" dedi ve yarı fiyatına Galatasaray'ı tercih etti. Hatta kulübünü de bonserviste indirim yapmaya zorladı.



Transferinden önce geçen sezon G.Saray'da şampiyonluk yaşayan ve gol kralı olan Gomis'le İstanbul'da buluşan Diagne'nin, "Ben de senin gibi ilk şampiyonluğumu Galatasaray'da yaşayacağım'' dediği öğrenildi.

Belçika'da Lierse ve Westerlo, Macaristan'da Ujpest, Suudi Arabistan'da Al Shabab, Çin'de Tianjin Teda formalarını giyen Senegalli'nin kariyerinde şampiyonluk bulunmuyor.



10 MİLYON EURO KAZANACAK

Dün sağlık kontrolünden geçen Diagne, 4.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Kulüp oyuncuya ödeyeceği ücreti KAP'a şu şekilde bildirdi: Bu sezonun kalan bölümü için 1 milyon 150 bin Euro, 2019-20 ve 20-21 sezonlarında 2 milyon 350 bin Euro, 2021-22 ve 22-23 sezonlarında 2 milyon 400 bin Euro olmak üzere toplam 10 milyon Euro.



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