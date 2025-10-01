Devler Ligi'nde heyecan sürüyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bu akşam oynanacak 9 maçla devam edecek. İşte maçlardan bilgiler, istatistikler, muhtemel 11'ler...
19.45 QARABAĞ - KOPENHAG
Azerbaycan temsilcisi Qarabağ, UEFA müsabakalarında 4 kez oynadığı ve 1 kez kazandığı Kopenhag ile karşılaşacak. Azerbaycan şampiyonu, bu sezon Avrupa'da oynadığı 7 maçın 6'sını kazandı. Danimarka şampiyonu Kopenhag ise Avrupa'da oynadığı son 4 Şampiyonlar Ligi lig aşaması maçında yenilmedi.
MUHTEMEL 11'LER
Qarabağ: Kochalski, Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Pedro Bicalho, Kady; Leandro Andrade, Zoubir, Addai; Duran
Kopenhag: Kotarski; Huescas, Gabriel Pereira, Hatzidiakos, Lopez; Larsson, Delaney, Lerager, Robert; Elyounoussi, Claesson
19.45 UNION SG - NEWCASTLE UNITED
Union SG, daha önce bir İngiliz takımıyla sadece 1 kez evinde oynadı ve Liverpool'u 2-1 mağlup etti. Avrupa'da oynadığı son 7 lig aşaması maçında yenilmeyen ve 4 kez kazanan Union SG, Belçika takımlarına hiç yenilmeyen Newcastle ile karşılaşacak. Son 5 Şampiyonlar Ligi maçında kazanamayan İngiliz ekibi, bu şanssızlığını kırmaya çalışacak.
MUHTEMEL 11'LER
Union SG: Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Niang; Ait El Hadj, David; Rodríguez
Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Burn; Bruno Guimarães, Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Gordon
22.00 ARSENAL - OLYMPIAKOS
Daha önce 12 kez karşı karşıya gelen iki takımın maçlarında Arsenal 6, Olympiakos 6 kez kazandı ve hiç beraberlik yaşanmadı. Yunan ekibi, Arsenal ile deplasmanda oynadığı son 3 maçın tamamını kazandı. Olympiakos ayrıca son 10 Avrupa maçında sadece 1 kez mağlup oldu ve 5 kez kazandı. Olympiakos'un forveti Ayoub El Kaabi, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarına karşı oynadığı son 2 maçta 5 gol attı ve takımının en büyük gol ayağı olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Ödegaard, Zubimendi, Merino; Saka, Gyökeres, Martinelli
Olympiakos: Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Hezze, Mouzakitis; Gelson Martins, Chiquinho, Podence; El Kaabi
22.00 LEVERKUSEN - PSV
PSV'yi BayArena'da konuk edecek olan Leverkusen, Hollanda takımlarıyla oynadığı son 7 Avrupa maçında hiç yenilmedi ve 4 kez kazandı. PSV ise Alman takımlarına karşı oynadığı son 20 Avrupa maçında sadece 1 kez kazanabildi ve o mücadele Aralık 1977'de Braunschweig'a karşı 2-1'lik skorla gelmişti. Öte yandan, PSV'nin oynadığı son 10 Avrupa maçında toplam 43 gol atıldı.
MUHTEMEL 11'LER
Leverkusen: Flekken; Quansah, Bade, Tapsoba; Lucas Vazquez, Fernandez, Garcia, Grimaldo; Tillman, Ben Seghir; Kofane
PSV: Kovar; Mauro Junior, Flamingo, Gasiorowski, Salah-Eddine; Schouten, Saibari, Veerman; Wanner, Til, Perisic
22.00 VILLARREAL - JUVENTUS
Villarreal ile Juventus arasındaki tek Avrupa eşleşmesi 2021/22 Şampiyonlar Ligi son 16 turuydu ve Villarreal 1-1'in ardından Torino'da 3-0 galip gelerek kazandı. Villarreal, İtalyan takımlarına karşı oynadığı son 12 Avrupa maçında 7 kez kazandı ve 2 kez kaybetti. İtalyan devi, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 12 lig aşaması maçında ise sadece 3 kez kazandı, 5 kez sahadan mağlup ayrıldı.
Bu mücadele TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Villarreal: Luiz Junior; Mourino, Rafa Marin, Veiga, Cardona; Buchanan, Gueye, Comesana, Moleiro; Pepe, Mikautadze
Juventus: Di Gregorio; Kelly, Bremer, Kalulu; Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli, Joao Mario; Kenan Yıldız, Conceiçao; David
22.00 NAPOLI - SPORTING
İki takım arasındaki tek eşleşme, 1989/90 UEFA Kupası'ndaydı ve 0-0 geçen 210 dakikanın ardından kazananı penaltılar belirlemiş ve İtalyanlar tur atlamıştı. İtalya şampiyonu, Portekiz takımlarıyla oynadığı son 14 Avrupa maçında 8 kez kazandı ve 2 kez yenildi, son 4 maçını ise kazandı. Sporting, İtalya deplasmanında oynadığı son 17 maçta 13 kez mağlup oldu ve hiç kazanamadı.
MUHTEMEL 11'LER
Napoli: Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Höjlund
Sporting Lizbon: Rui Silva; Vagiannidis, Debast, Gonçalo Inacio, Araujo; Hjulmand, Kochorashvili; Quenda, Trincao, Pedro Gonçalves; Suarez
22.00 MONACO - MANCHESTER CITY
İki kulüp arasındaki tek Avrupa eşleşmesinde 3-5 ve 3-1'lik skorlarla kazanan Monaco olmuştu. Fransız ekib, İngiliz temsilcileriyle evinde oynadığı son 9 maçın sadece 1'ini kaybetti ve 6 kez kazandı. Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 4 deplasman maçında ise sahadan mağlup ayrıldı.
MUHTEMEL 11'LER
Monaco: Köhn; Caio Henrique, Salisu, Dier, Vanderson; Minamino, Coulibaly, Teze, Akliouche; Biereth, Fati
Manchester City: Donnarumma; Ake, Gvardiol, Ruben Dias, Lewis; Rodri; Foden, Bernardo Silva, Reijnders, Savinho; Haaland
22.00 DORTMUND - ATHLETIC BILBAO
Dortmund, Athletic Bilbao ile ilk kez karşılaşacak. Alman ekibi, İspanya temsilcileriyle oynadığı son 13 maçta 7 kez kazandı ve 2 kez kaybetti. Dortmund, son 18 Şampiyonlar Ligi maçında ise 11 kez kazandı ve sadece 1 kez yenildi. Athletic Bilbao ise Alman takımlarıyla oynadığı son 6 maçta yenilmedi ve 4 kez kazandı. Tarihte hiç üst üste 4 Avrupa maçı kaybetmeyen Bilbao ise 3 maçlık bir mağlubiyet serisi içinde...
MUHTEMEL 11'LER
Dortmund: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Beier; Guirassy
Athletic Bilbao: Simon; Lekue, Vivian, Laporte, Berchiche; Ruiz De Galarreta, Jaureguizar; I. Williams, Sancet, Gomez; Guruzeta
22.00 BARCELONA - PSG
İki takım arasındaki 15 maçta 6 kez Barça, 5 kez PSG kazandı. PSG, son iki Şampiyonlar Ligi deplasman maçında ise Barcelona'yı yenmeyi başardı. Katalan ekibi ise Şampiyonlar Ligi'ndeki son 8 lig aşaması maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Barça, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 7 iç saha maçında en az 3 gol atarak kazandı. Paris ise son 13 Şampiyonlar Ligi maçının 11'ini kazanıp 2 kez kaybetti.
MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: Szczesny; Kounde, Eric García, Cubarsi, Gerard Martin; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Ferran Torres; Lewandowski
PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Mbaye, Gonçalo Ramos, Barcola
