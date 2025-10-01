01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
19:45
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
19:45
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
22:00
01 Ekim
Villarreal-Juventus
22:00
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
22:00
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
22:00
01 Ekim
AS Monaco-M.City
22:00
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
22:00
01 Ekim
Barcelona-PSG
22:00

Devler Ligi'nde heyecan sürüyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı bu akşam oynanacak 9 maçla devam edecek.

Devler Ligi'nde heyecan sürüyor!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bu akşam oynanacak 9 maçla devam edecek. İşte maçlardan bilgiler, istatistikler, muhtemel 11'ler...

19.45 QARABAĞ - KOPENHAG

Azerbaycan temsilcisi Qarabağ, UEFA müsabakalarında 4 kez oynadığı ve 1 kez kazandığı Kopenhag ile karşılaşacak. Azerbaycan şampiyonu, bu sezon Avrupa'da oynadığı 7 maçın 6'sını kazandı. Danimarka şampiyonu Kopenhag ise Avrupa'da oynadığı son 4 Şampiyonlar Ligi lig aşaması maçında yenilmedi.


MUHTEMEL 11'LER

Qarabağ: Kochalski, Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Pedro Bicalho, Kady; Leandro Andrade, Zoubir, Addai; Duran

Kopenhag: Kotarski; Huescas, Gabriel Pereira, Hatzidiakos, Lopez; Larsson, Delaney, Lerager, Robert; Elyounoussi, Claesson

19.45 UNION SG - NEWCASTLE UNITED

Union SG, daha önce bir İngiliz takımıyla sadece 1 kez evinde oynadı ve Liverpool'u 2-1 mağlup etti. Avrupa'da oynadığı son 7 lig aşaması maçında yenilmeyen ve 4 kez kazanan Union SG, Belçika takımlarına hiç yenilmeyen Newcastle ile karşılaşacak. Son 5 Şampiyonlar Ligi maçında kazanamayan İngiliz ekibi, bu şanssızlığını kırmaya çalışacak.

MUHTEMEL 11'LER

Union SG: Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Niang; Ait El Hadj, David; Rodríguez

Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Burn; Bruno Guimarães, Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Gordon

22.00 ARSENAL - OLYMPIAKOS

Daha önce 12 kez karşı karşıya gelen iki takımın maçlarında Arsenal 6, Olympiakos 6 kez kazandı ve hiç beraberlik yaşanmadı. Yunan ekibi, Arsenal ile deplasmanda oynadığı son 3 maçın tamamını kazandı. Olympiakos ayrıca son 10 Avrupa maçında sadece 1 kez mağlup oldu ve 5 kez kazandı. Olympiakos'un forveti Ayoub El Kaabi, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarına karşı oynadığı son 2 maçta 5 gol attı ve takımının en büyük gol ayağı olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Ödegaard, Zubimendi, Merino; Saka, Gyökeres, Martinelli

Olympiakos: Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Hezze, Mouzakitis; Gelson Martins, Chiquinho, Podence; El Kaabi

22.00 LEVERKUSEN - PSV

PSV'yi BayArena'da konuk edecek olan Leverkusen, Hollanda takımlarıyla oynadığı son 7 Avrupa maçında hiç yenilmedi ve 4 kez kazandı. PSV ise Alman takımlarına karşı oynadığı son 20 Avrupa maçında sadece 1 kez kazanabildi ve o mücadele Aralık 1977'de Braunschweig'a karşı 2-1'lik skorla gelmişti. Öte yandan, PSV'nin oynadığı son 10 Avrupa maçında toplam 43 gol atıldı.

MUHTEMEL 11'LER

Leverkusen: Flekken; Quansah, Bade, Tapsoba; Lucas Vazquez, Fernandez, Garcia, Grimaldo; Tillman, Ben Seghir; Kofane

PSV: Kovar; Mauro Junior, Flamingo, Gasiorowski, Salah-Eddine; Schouten, Saibari, Veerman; Wanner, Til, Perisic

22.00 VILLARREAL - JUVENTUS

Villarreal ile Juventus arasındaki tek Avrupa eşleşmesi 2021/22 Şampiyonlar Ligi son 16 turuydu ve Villarreal 1-1'in ardından Torino'da 3-0 galip gelerek kazandı. Villarreal, İtalyan takımlarına karşı oynadığı son 12 Avrupa maçında 7 kez kazandı ve 2 kez kaybetti. İtalyan devi, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 12 lig aşaması maçında ise sadece 3 kez kazandı, 5 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Bu mücadele TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Villarreal: Luiz Junior; Mourino, Rafa Marin, Veiga, Cardona; Buchanan, Gueye, Comesana, Moleiro; Pepe, Mikautadze

Juventus: Di Gregorio; Kelly, Bremer, Kalulu; Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli, Joao Mario; Kenan Yıldız, Conceiçao; David

22.00 NAPOLI - SPORTING

İki takım arasındaki tek eşleşme, 1989/90 UEFA Kupası'ndaydı ve 0-0 geçen 210 dakikanın ardından kazananı penaltılar belirlemiş ve İtalyanlar tur atlamıştı. İtalya şampiyonu, Portekiz takımlarıyla oynadığı son 14 Avrupa maçında 8 kez kazandı ve 2 kez yenildi, son 4 maçını ise kazandı. Sporting, İtalya deplasmanında oynadığı son 17 maçta 13 kez mağlup oldu ve hiç kazanamadı.

MUHTEMEL 11'LER

Napoli: Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Höjlund

Sporting Lizbon: Rui Silva; Vagiannidis, Debast, Gonçalo Inacio, Araujo; Hjulmand, Kochorashvili; Quenda, Trincao, Pedro Gonçalves; Suarez

22.00 MONACO - MANCHESTER CITY

İki kulüp arasındaki tek Avrupa eşleşmesinde 3-5 ve 3-1'lik skorlarla kazanan Monaco olmuştu. Fransız ekib, İngiliz temsilcileriyle evinde oynadığı son 9 maçın sadece 1'ini kaybetti ve 6 kez kazandı. Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 4 deplasman maçında ise sahadan mağlup ayrıldı.

MUHTEMEL 11'LER

Monaco: Köhn; Caio Henrique, Salisu, Dier, Vanderson; Minamino, Coulibaly, Teze, Akliouche; Biereth, Fati

Manchester City: Donnarumma; Ake, Gvardiol, Ruben Dias, Lewis; Rodri; Foden, Bernardo Silva, Reijnders, Savinho; Haaland

22.00 DORTMUND - ATHLETIC BILBAO

Dortmund, Athletic Bilbao ile ilk kez karşılaşacak. Alman ekibi, İspanya temsilcileriyle oynadığı son 13 maçta 7 kez kazandı ve 2 kez kaybetti. Dortmund, son 18 Şampiyonlar Ligi maçında ise 11 kez kazandı ve sadece 1 kez yenildi. Athletic Bilbao ise Alman takımlarıyla oynadığı son 6 maçta yenilmedi ve 4 kez kazandı. Tarihte hiç üst üste 4 Avrupa maçı kaybetmeyen Bilbao ise 3 maçlık bir mağlubiyet serisi içinde...

MUHTEMEL 11'LER

Dortmund: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Beier; Guirassy

Athletic Bilbao: Simon; Lekue, Vivian, Laporte, Berchiche; Ruiz De Galarreta, Jaureguizar; I. Williams, Sancet, Gomez; Guruzeta

22.00 BARCELONA - PSG

İki takım arasındaki 15 maçta 6 kez Barça, 5 kez PSG kazandı. PSG, son iki Şampiyonlar Ligi deplasman maçında ise Barcelona'yı yenmeyi başardı. Katalan ekibi ise Şampiyonlar Ligi'ndeki son 8 lig aşaması maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Barça, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 7 iç saha maçında en az 3 gol atarak kazandı. Paris ise son 13 Şampiyonlar Ligi maçının 11'ini kazanıp 2 kez kaybetti.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Szczesny; Kounde, Eric García, Cubarsi, Gerard Martin; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Ferran Torres; Lewandowski

PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Mbaye, Gonçalo Ramos, Barcola

1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
