Devler Ligi'nde heyecan sürüyor!

19.45 QARABAĞ - KOPENHAG

19.45 UNION SG - NEWCASTLE UNITED

22.00 ARSENAL - OLYMPIAKOS

22.00 LEVERKUSEN - PSV

22.00 VILLARREAL - JUVENTUS

22.00 NAPOLI - SPORTING

22.00 MONACO - MANCHESTER CITY

22.00 DORTMUND - ATHLETIC BILBAO

22.00 BARCELONA - PSG

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bu akşam oynanacak 9 maçla devam edecek. İşte maçlardan bilgiler, istatistikler, muhtemel 11'ler...Azerbaycan temsilcisi Qarabağ, UEFA müsabakalarında 4 kez oynadığı ve 1 kez kazandığı Kopenhag ile karşılaşacak. Azerbaycan şampiyonu, bu sezon Avrupa'da oynadığı 7 maçın 6'sını kazandı. Danimarka şampiyonu Kopenhag ise Avrupa'da oynadığı son 4 Şampiyonlar Ligi lig aşaması maçında yenilmedi.Kochalski, Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Pedro Bicalho, Kady; Leandro Andrade, Zoubir, Addai; DuranKotarski; Huescas, Gabriel Pereira, Hatzidiakos, Lopez; Larsson, Delaney, Lerager, Robert; Elyounoussi, ClaessonUnion SG, daha önce bir İngiliz takımıyla sadece 1 kez evinde oynadı ve Liverpool'u 2-1 mağlup etti. Avrupa'da oynadığı son 7 lig aşaması maçında yenilmeyen ve 4 kez kazanan Union SG, Belçika takımlarına hiç yenilmeyen Newcastle ile karşılaşacak. Son 5 Şampiyonlar Ligi maçında kazanamayan İngiliz ekibi, bu şanssızlığını kırmaya çalışacak.cherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Niang; Ait El Hadj, David; RodríguezPope; Trippier, Thiaw, Botman, Burn; Bruno Guimarães, Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, GordonDaha önce 12 kez karşı karşıya gelen iki takımın maçlarında Arsenal 6, Olympiakos 6 kez kazandı ve hiç beraberlik yaşanmadı. Yunan ekibi, Arsenal ile deplasmanda oynadığı son 3 maçın tamamını kazandı. Olympiakos ayrıca son 10 Avrupa maçında sadece 1 kez mağlup oldu ve 5 kez kazandı. Olympiakos'un forveti Ayoub El Kaabi, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarına karşı oynadığı son 2 maçta 5 gol attı ve takımının en büyük gol ayağı olacak.Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Ödegaard, Zubimendi, Merino; Saka, Gyökeres, Martinelli: Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Hezze, Mouzakitis; Gelson Martins, Chiquinho, Podence; El KaabiPSV'yi BayArena'da konuk edecek olan Leverkusen, Hollanda takımlarıyla oynadığı son 7 Avrupa maçında hiç yenilmedi ve 4 kez kazandı. PSV ise Alman takımlarına karşı oynadığı son 20 Avrupa maçında sadece 1 kez kazanabildi ve o mücadele Aralık 1977'de Braunschweig'a karşı 2-1'lik skorla gelmişti. Öte yandan, PSV'nin oynadığı son 10 Avrupa maçında toplam 43 gol atıldı.Flekken; Quansah, Bade, Tapsoba; Lucas Vazquez, Fernandez, Garcia, Grimaldo; Tillman, Ben Seghir; KofaneKovar; Mauro Junior, Flamingo, Gasiorowski, Salah-Eddine; Schouten, Saibari, Veerman; Wanner, Til, PerisicVillarreal ile Juventus arasındaki tek Avrupa eşleşmesi 2021/22 Şampiyonlar Ligi son 16 turuydu ve Villarreal 1-1'in ardından Torino'da 3-0 galip gelerek kazandı. Villarreal, İtalyan takımlarına karşı oynadığı son 12 Avrupa maçında 7 kez kazandı ve 2 kez kaybetti. İtalyan devi, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 12 lig aşaması maçında ise sadece 3 kez kazandı, 5 kez sahadan mağlup ayrıldı.Luiz Junior; Mourino, Rafa Marin, Veiga, Cardona; Buchanan, Gueye, Comesana, Moleiro; Pepe, MikautadzeDi Gregorio; Kelly, Bremer, Kalulu; Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli, Joao Mario; Kenan Yıldız, Conceiçao; Davidİki takım arasındaki tek eşleşme, 1989/90 UEFA Kupası'ndaydı ve 0-0 geçen 210 dakikanın ardından kazananı penaltılar belirlemiş ve İtalyanlar tur atlamıştı. İtalya şampiyonu, Portekiz takımlarıyla oynadığı son 14 Avrupa maçında 8 kez kazandı ve 2 kez yenildi, son 4 maçını ise kazandı. Sporting, İtalya deplasmanında oynadığı son 17 maçta 13 kez mağlup oldu ve hiç kazanamadı.Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; HöjlundRui Silva; Vagiannidis, Debast, Gonçalo Inacio, Araujo; Hjulmand, Kochorashvili; Quenda, Trincao, Pedro Gonçalves; Suarezİki kulüp arasındaki tek Avrupa eşleşmesinde 3-5 ve 3-1'lik skorlarla kazanan Monaco olmuştu. Fransız ekib, İngiliz temsilcileriyle evinde oynadığı son 9 maçın sadece 1'ini kaybetti ve 6 kez kazandı. Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 4 deplasman maçında ise sahadan mağlup ayrıldı.Köhn; Caio Henrique, Salisu, Dier, Vanderson; Minamino, Coulibaly, Teze, Akliouche; Biereth, FatiDonnarumma; Ake, Gvardiol, Ruben Dias, Lewis; Rodri; Foden, Bernardo Silva, Reijnders, Savinho; HaalandDortmund, Athletic Bilbao ile ilk kez karşılaşacak. Alman ekibi, İspanya temsilcileriyle oynadığı son 13 maçta 7 kez kazandı ve 2 kez kaybetti. Dortmund, son 18 Şampiyonlar Ligi maçında ise 11 kez kazandı ve sadece 1 kez yenildi. Athletic Bilbao ise Alman takımlarıyla oynadığı son 6 maçta yenilmedi ve 4 kez kazandı. Tarihte hiç üst üste 4 Avrupa maçı kaybetmeyen Bilbao ise 3 maçlık bir mağlubiyet serisi içinde...Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Beier; GuirassySimon; Lekue, Vivian, Laporte, Berchiche; Ruiz De Galarreta, Jaureguizar; I. Williams, Sancet, Gomez; Guruzetaİki takım arasındaki 15 maçta 6 kez Barça, 5 kez PSG kazandı. PSG, son iki Şampiyonlar Ligi deplasman maçında ise Barcelona'yı yenmeyi başardı. Katalan ekibi ise Şampiyonlar Ligi'ndeki son 8 lig aşaması maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Barça, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 7 iç saha maçında en az 3 gol atarak kazandı. Paris ise son 13 Şampiyonlar Ligi maçının 11'ini kazanıp 2 kez kaybetti.: Szczesny; Kounde, Eric García, Cubarsi, Gerard Martin; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Ferran Torres; Lewandowski: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Mbaye, Gonçalo Ramos, Barcola