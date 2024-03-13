UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda heyecan son iki maçla tamamlanıyor.Atletico Madrid, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında Inter'i konuk edecek. İki takım arasındaki mücadele saat 23.00'te başlayacak ve EXXEN'den yayınlanacak.Oblak; Lino, Hermoso, Gabriel, Witsel, Marcos Llorente; Barrios, Koke, De Paul; Morata, Griezmann/DepaySommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez"Muhtemelen Avrupa'nın en iyi takımlarından biriyle karşılaşacağız. Ancak oyuncularıma ve takımıma güveniyorum ve harika bir rakibe karşı iyi bir oyun sergileyeceklerini biliyorum. Çok yüksek konsantrasyon gereken bir maç olacak ve buna sahip olan kazanacak""Atletico'nun ne yapacağını bilmiyorum, formasyonlarını değiştirmeyi seviyorlar. 3-5-2 ve 4-4-2 oynayabiliyorlar. Çok kaliteli oyuncuları var. Sistemlerin fark yarattığını düşünmüyorum, bu daha çok oyuncuların buna nasıl cevap verdiğiyle ilgili."Şampiyonlar Ligi son 16 turunda gecenin diğer karşılaşmasında ise Borussia Dortmund, sahasında PSV Eindhoven'ı ağırlayacak.Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak ve EXXEN ile TV 8,5'tan canlı yayınlanacak.İki takım arasındaki Hollanda'daki ilk maç 1-1 sona ermişti.Kobel; Ryerson, Süle, Hummels, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Malen, Brandt, Sancho, FüllkrugBenitez; Teze, Schouten, Boscagli, Dest; Veerman, Tillman, Mauro Junior; Bakayoko, De Jong, Lozano"Önemli olan bu maça pozitif duygularla çıkmamız. İlk maçta aldığımız sonuçla bunu hak ettik. Taraftarımızla birlikte harika bir gece geçireceğiz ve bunu gerçekten sabırsızlıkla bekliyoruz""Yarattığımız fırsatlarla ilk maçta yaptığımızdan daha etkili olmalıyız ve şanslar yakalayacağımıza eminim."