Devler Ligi'nde çeyrek finale son biletler!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid ile Inter; Borussia Dortmund ile PSV Eindhoven karşı karşıya gelecek ve çeyrek finale kalan son iki takım belli olacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Devler Ligi'nde çeyrek finale son biletler!
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13 Mart 2024 08:22
Son güncelleme 13 Mart 2024 08:24
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda heyecan son iki maçla tamamlanıyor.

Atletico Madrid, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında Inter'i konuk edecek. İki takım arasındaki mücadele saat 23.00'te başlayacak ve EXXEN'den yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Atletico Madrid: Oblak; Lino, Hermoso, Gabriel, Witsel, Marcos Llorente; Barrios, Koke, De Paul; Morata, Griezmann/Depay

Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez

Teknik direktörler ne dedi?

Diego Simeone, Atletico Madrid: "Muhtemelen Avrupa'nın en iyi takımlarından biriyle karşılaşacağız. Ancak oyuncularıma ve takımıma güveniyorum ve harika bir rakibe karşı iyi bir oyun sergileyeceklerini biliyorum. Çok yüksek konsantrasyon gereken bir maç olacak ve buna sahip olan kazanacak"

Simone Inzaghi, Inter: "Atletico'nun ne yapacağını bilmiyorum, formasyonlarını değiştirmeyi seviyorlar. 3-5-2 ve 4-4-2 oynayabiliyorlar. Çok kaliteli oyuncuları var. Sistemlerin fark yarattığını düşünmüyorum, bu daha çok oyuncuların buna nasıl cevap verdiğiyle ilgili."



DORTMUND - PSV

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda gecenin diğer karşılaşmasında ise Borussia Dortmund, sahasında PSV Eindhoven'ı ağırlayacak.

Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak ve EXXEN ile TV 8,5'tan canlı yayınlanacak.

İki takım arasındaki Hollanda'daki ilk maç 1-1 sona ermişti.

Muhtemel 11'ler

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Süle, Hummels, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Malen, Brandt, Sancho, Füllkrug

PSV Eindhoven: Benitez; Teze, Schouten, Boscagli, Dest; Veerman, Tillman, Mauro Junior; Bakayoko, De Jong, Lozano

Teknik direktörler ne dedi?

Edin Terzic, Borussia Dortmund: "Önemli olan bu maça pozitif duygularla çıkmamız. İlk maçta aldığımız sonuçla bunu hak ettik. Taraftarımızla birlikte harika bir gece geçireceğiz ve bunu gerçekten sabırsızlıkla bekliyoruz"

Peter Bosz, PSV: "Yarattığımız fırsatlarla ilk maçta yaptığımızdan daha etkili olmalıyız ve şanslar yakalayacağımıza eminim."



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