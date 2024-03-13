UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda heyecan son iki maçla tamamlanıyor.
Atletico Madrid, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında Inter'i konuk edecek. İki takım arasındaki mücadele saat 23.00'te başlayacak ve EXXEN'den yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Atletico Madrid: Oblak; Lino, Hermoso, Gabriel, Witsel, Marcos Llorente; Barrios, Koke, De Paul; Morata, Griezmann/Depay
Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez
Teknik direktörler ne dedi?
Diego Simeone, Atletico Madrid: "Muhtemelen Avrupa'nın en iyi takımlarından biriyle karşılaşacağız. Ancak oyuncularıma ve takımıma güveniyorum ve harika bir rakibe karşı iyi bir oyun sergileyeceklerini biliyorum. Çok yüksek konsantrasyon gereken bir maç olacak ve buna sahip olan kazanacak"
Simone Inzaghi, Inter: "Atletico'nun ne yapacağını bilmiyorum, formasyonlarını değiştirmeyi seviyorlar. 3-5-2 ve 4-4-2 oynayabiliyorlar. Çok kaliteli oyuncuları var. Sistemlerin fark yarattığını düşünmüyorum, bu daha çok oyuncuların buna nasıl cevap verdiğiyle ilgili."
DORTMUND - PSV
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda gecenin diğer karşılaşmasında ise Borussia Dortmund, sahasında PSV Eindhoven'ı ağırlayacak.
Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak ve EXXEN ile TV 8,5'tan canlı yayınlanacak.
İki takım arasındaki Hollanda'daki ilk maç 1-1 sona ermişti.
Muhtemel 11'ler
Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Süle, Hummels, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Malen, Brandt, Sancho, Füllkrug
PSV Eindhoven: Benitez; Teze, Schouten, Boscagli, Dest; Veerman, Tillman, Mauro Junior; Bakayoko, De Jong, Lozano
Teknik direktörler ne dedi?
Edin Terzic, Borussia Dortmund: "Önemli olan bu maça pozitif duygularla çıkmamız. İlk maçta aldığımız sonuçla bunu hak ettik. Taraftarımızla birlikte harika bir gece geçireceğiz ve bunu gerçekten sabırsızlıkla bekliyoruz"
Peter Bosz, PSV: "Yarattığımız fırsatlarla ilk maçta yaptığımızdan daha etkili olmalıyız ve şanslar yakalayacağımıza eminim."
Atletico Madrid, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında Inter'i konuk edecek. İki takım arasındaki mücadele saat 23.00'te başlayacak ve EXXEN'den yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Atletico Madrid: Oblak; Lino, Hermoso, Gabriel, Witsel, Marcos Llorente; Barrios, Koke, De Paul; Morata, Griezmann/Depay
Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez
Teknik direktörler ne dedi?
Diego Simeone, Atletico Madrid: "Muhtemelen Avrupa'nın en iyi takımlarından biriyle karşılaşacağız. Ancak oyuncularıma ve takımıma güveniyorum ve harika bir rakibe karşı iyi bir oyun sergileyeceklerini biliyorum. Çok yüksek konsantrasyon gereken bir maç olacak ve buna sahip olan kazanacak"
Simone Inzaghi, Inter: "Atletico'nun ne yapacağını bilmiyorum, formasyonlarını değiştirmeyi seviyorlar. 3-5-2 ve 4-4-2 oynayabiliyorlar. Çok kaliteli oyuncuları var. Sistemlerin fark yarattığını düşünmüyorum, bu daha çok oyuncuların buna nasıl cevap verdiğiyle ilgili."
DORTMUND - PSV
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda gecenin diğer karşılaşmasında ise Borussia Dortmund, sahasında PSV Eindhoven'ı ağırlayacak.
Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak ve EXXEN ile TV 8,5'tan canlı yayınlanacak.
İki takım arasındaki Hollanda'daki ilk maç 1-1 sona ermişti.
Muhtemel 11'ler
Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Süle, Hummels, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Malen, Brandt, Sancho, Füllkrug
PSV Eindhoven: Benitez; Teze, Schouten, Boscagli, Dest; Veerman, Tillman, Mauro Junior; Bakayoko, De Jong, Lozano
Teknik direktörler ne dedi?
Edin Terzic, Borussia Dortmund: "Önemli olan bu maça pozitif duygularla çıkmamız. İlk maçta aldığımız sonuçla bunu hak ettik. Taraftarımızla birlikte harika bir gece geçireceğiz ve bunu gerçekten sabırsızlıkla bekliyoruz"
Peter Bosz, PSV: "Yarattığımız fırsatlarla ilk maçta yaptığımızdan daha etkili olmalıyız ve şanslar yakalayacağımıza eminim."
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