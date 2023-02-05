Dev maç öncesi valilikten kritik uyarı

Galatasaray - Trabzonspor karşılaşması öncesi İstanbul Valiliği'nden kritik bir uyarı geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar beklendiğini ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dev maç öncesi valilikten kritik uyarı
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05 Şubat 2023 15:14
Galatasaray ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek kritik mücadele öncesi İstanbul Valiliği'nden önemli bir uyarı geldi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda saat 17.00'den sonra zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiğini kaydetti.

İşte Vali Ali Yerlikaya'nın paylaşımı;

"Kıymetli hemşehrilerim, 14.15 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da; Bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Gerekli tedbirlerimizi aldık. Lütfen; 17.00'den itibaren ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYALIM‼️"

Öte yandan Vali Ali Yerlikaya, saat 18.00'den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasına izin vermeyeceklerini duyurdu.

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