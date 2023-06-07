Dev final öncesi Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda son rötuşlar

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 10 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İngiliz temsilcisi Manchester City FC ile İtalyan ekibi İnter arasında oynanacak.Final öncesinde, stat çevresindeki çevre düzenlemeleri ve hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Stadın güney ve kuzey bölümü yakınında her iki takım için tahsis edilen 20 bin kişilik 'Fan zone' bölümlerinde sahneler kuruldu, prefabrik yapılar hazırlandı.Kurulan sahnelerde, her iki takım da kendi sanatçı, DJ ve video içerikleriyle finalin oynanacağı gün taraftarlarına saat 14.00-20.00 arasında çeşitli konserler, video gösterileri ve etkinlikler düzenleyecek. Yalnızca biletli izleyicilerin giriş yapabileceği, yeme-içme hizmeti de sunulacak bu alanlarda taraftarlar yürüyerek direkt olarak stada giriş yapabilecek.Öte yandan, stadın hemen yanında hazırlanan "Champions Village" (Şampiyonlar Köyü) ismi verilen alanda da, VIP taraftarlar ile sponsorlara özel olarak ayrılmış bölüm, maç günü boyunca misafirleri ağırlayacak. Bütün dünyanın yakından takip edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçı, 10 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'da başlayacak.