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A.Demirspor-Gaziantep FK
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1-0
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Desire Doue: "Tanrı bizi kutsadı"

PSG forması giyen Desire Doue, Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası konuştu.

calendar 01 Haziran 2025 01:44 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2025 01:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Desire Doue: 'Tanrı bizi kutsadı'
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Paris Saint-Germain'de forma giyen Desire Doue, Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından açıklamalarda bulundu.

Doue, "Kelimeleri bulamıyorum! En büyük rüyamdı. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Bunu başardık. PSG için tarih yazdık!" dedi.

19 yaşındaki futbolcu, 2 gol 1 asistlik kendi performansı için, "Tanrı bu akşam beni ve takımımızı kutsadı." diye konuştu.

Desire Doue, teknik direktörü Luis Enrique için, "Çok iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Harika bir teknik direktörümüz var. Kupaları kazanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Genç futbolcu, 2 gol, 1 asistlik performansıyla final maçının en iyi oyuncusu seçildi.

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