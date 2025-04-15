Derrick Köhn'e Serie A'dan talip!

Galatasaray'dan Werder Bremen'e kiralanan Derrick Köhn, performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Bundesliga'da 23 maça çıkan defans oyuncusu için Udinese devreye girdi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Imago
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Derrick Köhn'e Serie A'dan talip!
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15 Nisan 2025 10:54
Son güncelleme 15 Nisan 2025 10:55
Galatasaray'ın Werder Bremen'e kiraladığı Derrick Köhn'e talip çıktı. Bu sezon Almanya ligi Bundesliga'da 22 maçta forma giyen defans oyuncusu, İtalyan ekibi Udinese'nin radarına girdi.

İtalyan basınından Europa Calcio'da yer alan haberde Köhn'ü Alman teknik direktör Kosta Runjaic'in istediği belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon kiralık gittiği Werder Bremen formasıyla 26 maça çıkan Köhn, 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

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