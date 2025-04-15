Galatasaray'ın Werder Bremen'e kiraladığı Derrick Köhn'e talip çıktı. Bu sezon Almanya ligi Bundesliga'da 22 maçta forma giyen defans oyuncusu, İtalyan ekibi Udinese'nin radarına girdi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
İtalyan basınından Europa Calcio'da yer alan haberde Köhn'ü Alman teknik direktör Kosta Runjaic'in istediği belirtildi.
PERFORMANSI
Bu sezon kiralık gittiği Werder Bremen formasıyla 26 maça çıkan Köhn, 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.
İtalyan basınından Europa Calcio'da yer alan haberde Köhn'ü Alman teknik direktör Kosta Runjaic'in istediği belirtildi.
PERFORMANSI
Bu sezon kiralık gittiği Werder Bremen formasıyla 26 maça çıkan Köhn, 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.