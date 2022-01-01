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DeRozan: "Popovich, takıma penguen belgeseli izletmişti!"

Chicago Bulls yıldızı DeMar DeRozan, San Antonio Spurs'teki eski koçu Gregg Popovich'in ekibine takım çalışmasını öğretmek için, penguenler hakkında bir belgesel izlettiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Chicago Bulls yıldızı DeMar DeRozan, San Antonio Spurs'teki eski koçu Gregg Popovich'in ekibine takım çalışmasını öğretmek için, penguenler hakkında bir belgesel izlettiğini söyledi.

ESPN, efsane koç Popovich'in kazanmaya yönelik yollarını araştırmak adına, geçtiğimiz günlerde onun için oynamış olan birkaç oyuncuyla görüşmüştü.

DeRozan, Spurs'te olduğu dönemde Pop'ın takıma ekip çalışmasının önemini öğretme konusunda yardımcı olmak adına, kendisine ve ekibe penguenler ve topluluk faaliyetleri hakkında bir belgesel izlettiğini belirtti:

"Pop'ın bize penguenler üzerine bir National Geographic'ten bir belgesel izlettiğini hatırlıyorum. Çok ilginçti. Temelde amaç, takım çalışmasını öğrenmekti. Hedef ne olursa olsun, nasıl bir araya gelip ortak bir hedefin peşinden gideceğimizi anlatıyordu. Normal bir film izleyeceğimizi sanmıştım, fakat oturup ciddi ciddi bir penguen belgeseli izledik ve oldukça da ilginç bir şeydi.

Nasıl göç ettikleri, erkek penguenlerin, dişiler aylarca yiyecek toplamaya çıktığında yumurtalara nasıl göz kulak olduğu, erkekler onları izlerken suya doğru 100 km yol yürüyüp nasıl geri geldikleri... acayip bir şeydi. Ama temelde herkes rolünü oynuyordu. Olaya penguenlerin perspektifinden bakmak, tam da Popovich'lik bir şeydi."

Eski Spurs efsanesi Manu Ginobili de benzer bir şekilde, Ray Allen'ın 2013 NBA Finalleri'nin 6. maçında NBA tarihindeki en büyük şutlardan birini sokarak Spurs'ün NBA şampiyonluğuna engel olduğu maçtan sonra, Popovich'in kendisini ve ekibin geri kalanını akşam yemeğine götürdüğünü açıklamıştı.


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