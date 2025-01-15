Geçtiğimiz sezon Brooklyn Nets forması giyen Dennis Smith Jr.'ın yakın zamanda EuroLeague ekibi Real Madrid ile sözleşme imzalamasının beklendiği bildirildi.



Smith Jr.'ın, sağlık muayenesinden geçmek ve başarılı sonuç aldığı takdirde bir kontrat imzalamak üzere Madrid'de olduğu söylendi.



Smith Jr.'ın menajerlik ajansından bir üyenin sosyal medyada Smith ile Adolfo Suárez havaalanında paylaştığı fotoğraf ile, takım tarafından imzanın resmi olarak duyurulmasının yakın olduğu tahmin ediliyor.



2017 NBA Draftı'nda dokuzuncu sıradan seçilen Smith Jr., yedi sezon boyunca NBA'de 326 maçta oynamış ve sırasıyla Dallas Mavericks, New York Knicks, Detroit Pistons, Portland Trail Blazers, Charlotte Hornets ve geçen sezon kadrosunda yer aldığı Nets formaları giymişti. Bu sezon ligde yer bulamayan 27 yaşındaki oyuncu, G League'de Wisconsin Herd takımında mücadele etmişti.



Önceki sezonu 56 maçta 6.6 sayı, 3.6 asist, 1.2 top çalma ortalamalarıyla tamamlayan Smith Jr., NBA kariyerinde 9.7 sayı, 3.0 ribaund ve 4.2 asist istatistiklerine sahip.



