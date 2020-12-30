Denizlispor'dan Falette ve Sekidika hamlesi!

Süper Lig'de kümede kalmayı hedefleyen Yukatel Denizlispor, devre arasında takıma takviye yapmak için düğmeye bastı. Savunmada sıkıntı yaşayan yeşil-siyahlı ekip, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Hannover 96'nın stoperi Simon Falette ile görüşüyor.



28 yaşındaki Gineli defans oyuncusunun, teklife sıcak baktığı ve Türkiye'ye dönmeyi arzuladığı öğrenildi. Lorient, Stade Lavallois, Brest29, Metz, E.Frankfurt formalarını da terleten Falette, kariyerinde 239 maça çıktı, 10 gol attı, 4 asist yaptı.



URUGUAYLI ROLİN YOLA ÇIKIYOR



Yukatel Denizlispor, Simon Falette'nin dışında defansa bir takviye daha planlıyor. Yeşil-siyahlı kurmayların, listesinde Uruguay Süper Ligi'nde Rentistas kulübünde forma giyen stoper German Alexis Rolin Fernandez yer alıyor. Uruguay Ligi'nde şu an 28 puanla ve averajla 2. durumda bulunan Rentistas'ta bu sezon 17 maçta forma giyen ve 2 gol atan Romlin'in menejeriyle irtibata geçildiği ve anlaşma zemini arandığı belirtildi.



31 yaşındaki Rolin, ülkesinde Nacional, Boca Juniors, İtalya'da Catania, Paraguay'da Olimpia, Şili'de UdeConce formalarını giydi. Horoz'un, bir diğer gündemindeki isim Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu Jess Sekidika'ya da teklif götürüldüğü öğrenildi.



SEKİDİKA YENİDEN GÜNDEMDE



Sarı-kırmızılı forma ile bu sezon 2 maçta 32 dakika forma şansı bulan Sekidika'nın Denizlispor'a transferinin teknik direktör Fatih Terim'in iznine bağlı olduğu belirtildi. Eskişehirspor'dan Galatasaray'a transfer olan Jesse'nin teklife sıcak baktığı öne sürüldü. Nijeryalı oyuncu, sezon başında da gündeme gelmişti.



