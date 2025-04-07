Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Denizlispor, 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatör kümeye düşmemek için taraftarıyla birlikte savaş veriyor.
Son 4 yıldır takviye yapamadığı, Gökhan Süzen hariç altyapıdan çıkan oyuncularından kurulu transfer yasaklısı kadrosu ve bu sezon daha önce FIFA'dan aldığı 6 puan silme cezasıyla aylardır amatöre düşme hattında olan Denizlispor, üst üste üçüncü beraberliğini evinde Edirnespor önünde 0-0'lık sonuçla aldı.
Hafta içinde Başkan Erhan Ergil'in istifa ettiği kulüpte başkan adayı olarak ön plana çıkan eski yöneticilerden Yasin Özpek, cuma günü süresi dolan FIFA'daki eski futbolculardan Tiago Lopes ve Djedje'nin borç dosyalarını kapatarak takımın 18 puana kadar puan silme cezası alıp erken havlu atmasının önüne geçti.
TRİBÜNLER DOLDU
Bu moralle en önemli rakibi Edirnespor'u biletleri ücretsiz olan maçta kapalı ve maraton tribünü dolduran 12 bin taraftarının desteğiyle ağırlayan Denizlispor, kazanamasa da puan aldı. Son 9 maçta bileği yalnız 1 kez bükülen, üst üste 3 maçtır berabere kalan Denizlispor, bitime 3 hafta kala 19 puanla kurtuluş hattındaki Edirnespor'un 2 puan gerisinde yer alıyor. Denizli bu beraberlikle Edirne'yi yakalayamasa da rakibinden puan eşitliği durumunda ikili averaj üstünlüğünü aldı. Yeşil-siyahlı ekip kalan haftalarda lider Mardin 1969, Play-Off hattındaki Orduspor 1967 ve Niğde Belediyespor'la karşılaşıp ligde kalmaya çalışacak.
DOĞAN SEYFİ ATLI UNUTULMADI
Denizlispor, Edirnespor maçında 2001 yılında henüz 21 yaşındayken trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Doğan Seyfi Atlı'yı da andı. Edirnespor altyapısından yetişen ve Denizlispor forması giyerken hayatının baharında 17 Aralık 2021'de trafik kazasına kurban giden talihsiz futbolcu maçın 18'inci dakikasında taraftarlarca anıldı. Maç öncesi Denizlispor'un soyunma odasına da Doğan Seyfi'nin 18 numaralı forması asıldı.
Denizlispor'un amatöre düşmeme mücadelesi
Denizlispor, 3. Lig 4. Grup'ta düşme hattında mücadele ederken, Edirnespor karşısında aldığı 0-0'lık beraberlikle umutlarını canlı tuttu. Taraftarının büyük desteğiyle sahaya çıkan yeşil-siyahlılar, kalan 3 haftada ligde kalma savaşı verecek.
Son güncelleme 07 Nisan 2025 17:21
Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Denizlispor, 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatör kümeye düşmemek için taraftarıyla birlikte savaş veriyor.
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