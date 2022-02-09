Denizlispor - Trabzonspor: 11'ler

Erce, Serkan, Hüseyin, Ahmetcan, İsmail, Berat, Yunus, Murat Cem, Yusuf, Kouassi, Enis

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'a konuk olacak.Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek. Denizlispor - Trabzonspor maçını A Spor canlı yayınlayacak.Bu sezon ligde şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalayan bordo-mavililer, rakibini eleyerek kupada adını bir üst tura yazdırmanın mücadelesini verecek.Hafta sonu sahasında lig ikincisi İttifak Holding Konyaspor ile şampiyonluk yolunda önemli bir karşılaşmaya çıkacak Karadeniz ekibinin, fazla süre alamayan oyunculardan oluşan bir kadro ile mücadele etmesi bekleniyor.Trabzonspor'da Uğurcan, Hamsik, Nwakaeme, Cornelius, Djaniny, Dorukhan, Denswil, Abdülkadir Ömür, Visca, Koita ve Salih Kavrazlı kafileye alınmadı.Abdulkadir, Lopes, Özer, Erdal, Muhammet, Ahmet, Asım, Mustafa, Bekir Turaç, Bünyamin, Muhammed.3. turda kupaya dahil olan Denizli ilk maçında 3. Lig'den Şile'yi 1-1 biten maçta penaltılarla eledi. Sonraki turda yine 3. Lig'den Ağrı 1970'i 3-0 yenerek yollarına devam ettiler. 5'nci turda ise Galatasaray deplasmanında 3-3 sona eren karşılaşmada penaltılarla tur atlayıp Trabzonspor'un rakibi oldular.Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan itibaren dahil oldu. Bordo-Mavililer 1. Lig ekibi Boluspor ile sahasında oynadığı maçı rotasyonlu kadrosuyla 1-0 kazandı. Karadeniz ekibine turu getiren golü Fode Koita, 48'de ağlara gönderdi.Bordo-mavililer, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaştı. Trabzonspor, 1976-77, 1977-78, 1983-84, 1991-92, 1994-95, 2002-03, 2003-04, 2009-10 ve 2019-20'da kupayı aldı. Karadeniz ekibi, Galatasaray'ın 18 defa ile en fazla şampiyonluk yaşadığı organizasyonda kupa sayısını 9'a çıkararak, en fazla kupa alan ikinci takım konumundaki Beşiktaş'ı yakalamıştı.Denizlispor, bordo-mavililere ters geliyor. Geçen sezon Süper Lig'e veda eden yeşil-siyahlılar ile Fırtına, 2019-20 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yine karşı karşıya gelmişti. Trabzon'da oynanan maçı 2-0 kazanan Trabzonspor, deplasmanda 90 dakika sonunda rakibine 2-0 mağlup olmuş ve penaltılarda 4-2 ile kazanmıştı. Aynı sezon ligde Denizlispor, bordo-mavili takımı her iki maçta da 2-1 yenmişti.