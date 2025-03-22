Denizlispor sahasında ağır yaralı!

3. Lig 4. hafta maçında Denizlispor, sahasında Sebat Gençlikspor'a 2-1 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com ve DHA, Fotoğraf; X.com
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Denizlispor sahasında ağır yaralı!
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22 Mart 2025 17:03
Nesine 3. Lig 4. hafta maçında Denizlispor, Sebat Gençlikspor'u konuk etti.

Denizli Atatürk Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Sebat Gençlikspor'a galibiyeti getiren golleri 27'de Ramazan Keskin ile 80'de Samet Bulut kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Sebat Gençlikspor puanını 55 yaptı. Denizlispor, 16 puanda kaldı.

3.Lig'in gelecek haftasında Denizlispor, 7 Eylül Turgutlu deplasmanına gidecek. Sebat Gençlikspor, Mardin 1969'u konuk edecek.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Denizlispor, 5 maçlık yenilmezlik serisinin ardından evinde Sebat Gençlikspor'a 2-1 mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadı. 
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