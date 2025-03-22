Denizlispor sahasında ağır yaralı!

Nesine 3. Lig 4. hafta maçında Denizlispor, Sebat Gençlikspor'u konuk etti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Denizli Atatürk Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip 2-1'lik skorla kazandı.
Sebat Gençlikspor'a galibiyeti getiren golleri 27'de Ramazan Keskin ile 80'de Samet Bulut kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Sebat Gençlikspor puanını 55 yaptı. Denizlispor, 16 puanda kaldı.
3.Lig'in gelecek haftasında Denizlispor, 7 Eylül Turgutlu deplasmanına gidecek. Sebat Gençlikspor, Mardin 1969'u konuk edecek.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Denizlispor, 5 maçlık yenilmezlik serisinin ardından evinde Sebat Gençlikspor'a 2-1 mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadı.
Denizli Atatürk Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip 2-1'lik skorla kazandı.
Sebat Gençlikspor'a galibiyeti getiren golleri 27'de Ramazan Keskin ile 80'de Samet Bulut kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Sebat Gençlikspor puanını 55 yaptı. Denizlispor, 16 puanda kaldı.
3.Lig'in gelecek haftasında Denizlispor, 7 Eylül Turgutlu deplasmanına gidecek. Sebat Gençlikspor, Mardin 1969'u konuk edecek.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Denizlispor, 5 maçlık yenilmezlik serisinin ardından evinde Sebat Gençlikspor'a 2-1 mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadı.