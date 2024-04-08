Denizlispor kendisini zora soktu

TFF 2. Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Denizlispor son oynadığı Düzcespor'a mağlup olarak kendisini zora soktu.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Denizlispor kendisini zora soktu
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08 Nisan 2024 13:34
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor deplasmanda Düzcespor'a 3-0 yenilerek umutlarını iyice tüketti.

Bu sonuçla 28 puanda kalan yeşil-siyahlılar 15'inci sıradaki Belediye Derincespor'un 5 puan gerisinde kaldı.

Bitime 4 maç kala ateşe düşen Denizlispor camiasında endişeli bekleyiş başladı. Denizlispor kalan 4 maçta 68 Aksaray Belediyespor, İskenderunspor (D), Uşakspor ve Belediye Derincespor'la karşı karşıya gelecek.

 

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