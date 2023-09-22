Denizlispor, Ankara'da seri peşinde

Denizlispor cumartesi günü deplasmanda Etimesgut Belediyespor'un rakibi olacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Denizlispor, Ankara'da seri peşinde
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22 Eylül 2023 13:35
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta sahasında Arnavutköy Belediyespor'u 2-0 geriden gelip 3-2 yenmeyi başaran Denizlispor cumartesi günü deplasmanda Etimesgut Belediyespor'un rakibi olacak.

Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak maçta Semih Kurt görev alacak. Denizlispor'da sakatlanan kaptan Gökhan Süzen'in yanı sıra kart cezalısı Bekir Turaç Ankara'da forma giyemeyecek.

Teknik direktör Bülent Ertuğrul, Etimesgut Belediyespor'a karşı önemli eksiklerle sahaya çıkacaklarını belirterek, "Moralimiz iyi seviyede ancak önemli oyuncularımız forma giyemeyecek. Her şeye rağmen çıkıp mücadelemizi vereceğiz" dedi.

Ligde ilk galibiyetini alan Denizlispor 4 maçta 4 puan topladı.

 

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