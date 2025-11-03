03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
20:00
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
20:00
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
20:00
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
0-139'
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
20:00
03 Kasım
Sunderland-Everton
23:00
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
23:00
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
20:30
03 Kasım
Lazio-Cagliari
22:45

Denizli İdmanyurdu'nda Bilal anjiyo oldu

Denizli İdmanyurdu futbolcusu Bilal Şeflek, maç sırasında rahatsızlanarak anjiyo oldu; sağlık durumu iyi

calendar 03 Kasım 2025 16:38
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Denizli İdmanyurdu'nda Bilal anjiyo oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta zirve yarışı veren Denizli İdmanyurdu'nun tecrübeli futbolcusu Bilal Şeflek'in Söke 1970 SK deplasmanı sonrası anjiyo olduğu açıklandı.

Denizli temsilcisi, 33 yaşındaki futbolcuyla ilgili, "Futbolcumuz Bilal Şeflek, dün oynanan Söke 1970 Spor karşılaşması sırasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Yapılan kontroller sonucunda anjiyo işlemi uygulanmış, operasyon başarıyla tamamlanmıştır.

Şu anda müşahede altında bulunan oyuncumuzun genel sağlık durumu iyi olup, tedavisi hastanede devam etmektedir" açıklamasını yayınladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.