Deniz Öncü, İspanya'da yarışacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da yarışacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Deniz Öncü, İspanya'da yarışacak
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25 Nisan 2024 12:49
Milli motosikletçi Deniz Öncü, hafta sonu İspanya'da Dünya Moto2 Şampiyonası'nda piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı, hafta sonu Jerez-Angel Nieto Pisti'nde düzenlenecek.

Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) organize ettiği şampiyonanın İspanya ayağında Red Bull KTM Ajo takımıyla cuma günü serbest antrenmanlara katılacak.

Organizasyonda bu yıl ilk sezonunu geçiren Deniz Öncü, 27 Nisan Cumartesi günü sıralama yarışlarında, 28 Nisan Pazar günü de TSİ 13.15'te 21 turluk yarışta mücadele edecek.

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