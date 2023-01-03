Deniz Çoban: 'Tarihi hata yapmışlar!'

📺Sivasspor - Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı.pic.twitter.com/Fe2SLx95xs



— Sporxtv (@sporxtv) January 3, 2023

Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray arasındaki mücadelenin 49. dakikasında kırmızı beyazlıların iptal edilen golüyle ilgili tüm VAR kayıtları açıklandı.VAR kayıtları ile ilgili konuşan yayıncı kuruluş beIN Sports'un hakem yorumcusu Deniz Çoban, "Beşiktaş maçında bir inceleme prosedürü nasıl olmalı, örnek bir uygulama. VAR çağırmış, hakem bunu kırmızı kart olarak değerlendirmemiş. Bizce hata yapmış olabilir ama protokol hatası yok. VAR, kırmızı için çağırmış. Örnek olarak gösterilebilir. VAR kayıtlarına göre problem yok." dedi."Galatasaray maçının VAR kayıtlarını dinlerken, şaşkınlık geçirdim. Uygun bir sıralama ile pozisyonlar takip edilmemiş. Robin Yalçın'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle hakem çağırılıyor. Kendilerinden emin değiller ve oyun kurallarına aykırı bir tartışlma yapıyorlar. Ofsayt olması için iki tane savunma oyuncusu var diyorlar. Burada ofsaytı düşünmek bile hata. Kaleci var, Nelson var demelerine rağmen hakemi çağırıyorlar. Ayrıca hakemi çağırmalarına rağmen ofsayt çizigi de çekilmiyor. Hakem geldikten sonra izlerken, hatalarının farkına varıyorlar. Sonra Yatabare'nin ofsayt olduğunu düşünüyorlar, çizgi de çekmiyorlar. Yatabare diyelim ofsayt, kalecinin arkasında ve yine oıfsayttan söz edilemez. Erkan Özdamar, 'Ofsayt göremiyorum' demeliydi. Erkan Özdamar 'Ofsayt olduğuna emin misiniz?' diyor. VAR'dan da 'Evet ofsayt' diyorlar. Erkan Özdamar da heyecan içerisinde kararını değiştiriyor. Bir VAR incelemesi nasıl olamaza örnek göstermişler. Kuralları çok yanlış değerlendirmişler. VAR kullanıma başladığından beri en büyük hatanın altına imza attılar."