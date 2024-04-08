Demir Ege, Santos ile formayı unuttu

Büyük beklentilerle bu sezon beşinci teknik direktör olarak Beşiktaş'ın başına geçen Fernando Santos, saha içi sonuçları kadar kadro seçimi nedeniyle de hedef tahtasında.
1 MAÇTA 1 DAKİKA OYNADI
Portekizli hocanın en çok eleştirildiği konuların başında Demir Ege ile Amartey arasındaki tercihi geliyor. Demir Ege, Santos öncesi lig ve Avrupa'da 4'ü 11'de 19 maça çıkarken; Amartey, Afrika Kupası'ndan döndükten sonra adeta formayı unuttu.
Santos ligdeki son 8 maçın 7'sinde Amartey'i oynattı; 19 yaşındaki ön libero ise 1 maçta sadece 1 dakika süre alabildi.
25 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 resmi maça çıkan Demir Ege Tıknaz bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.
1 MAÇTA 1 DAKİKA OYNADI
Portekizli hocanın en çok eleştirildiği konuların başında Demir Ege ile Amartey arasındaki tercihi geliyor. Demir Ege, Santos öncesi lig ve Avrupa'da 4'ü 11'de 19 maça çıkarken; Amartey, Afrika Kupası'ndan döndükten sonra adeta formayı unuttu.
Santos ligdeki son 8 maçın 7'sinde Amartey'i oynattı; 19 yaşındaki ön libero ise 1 maçta sadece 1 dakika süre alabildi.
25 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 resmi maça çıkan Demir Ege Tıknaz bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU