Demir Ege, Santos ile formayı unuttu

Beşiktaş'ın genç yıldızlarından Demir Ege Tıknaz, Fernando Santos'un gelmesiyle birlikte yalnızca 1 maçta süre buldu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Demir Ege, Santos ile formayı unuttu
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08 Nisan 2024 11:41
Büyük beklentilerle bu sezon beşinci teknik direktör olarak Beşiktaş'ın başına geçen Fernando Santos, saha içi sonuçları kadar kadro seçimi nedeniyle de hedef tahtasında.

1 MAÇTA 1 DAKİKA OYNADI

Portekizli hocanın en çok eleştirildiği konuların başında Demir Ege ile Amartey arasındaki tercihi geliyor. Demir Ege, Santos öncesi lig ve Avrupa'da 4'ü 11'de 19 maça çıkarken; Amartey, Afrika Kupası'ndan döndükten sonra adeta formayı unuttu.

Santos ligdeki son 8 maçın 7'sinde Amartey'i oynattı; 19 yaşındaki ön libero ise 1 maçta sadece 1 dakika süre alabildi.

25 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 resmi maça çıkan Demir Ege Tıknaz bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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