Dele Alli transferi geniş yankı uyandırdı

Beşiktaş'ın Everton'dan İngiliz futbolcu Dele Alli'yi transfer etmesi, Türkiye ve dünya basınında geniş yankı buldu.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Dele Alli için kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan transfer tanıtım videosu kısa sürede büyük beğeni topladı ve sosyal medya kullanıcıları tarafından milyonlarca kez görüntülendi.



Dünyaca ünlü medya kuruluşları, Beşiktaş'ın Dele Alli transferini yayınlarında ve sosyal medya hesaplarında flaş haber olarak takipçileriyle paylaştı.



FIFA ise bu sezon Beşiktaş'ın, transfer duyuru videolarının sonunda yer alan sosyal sorumluluk projesi kapsamında SMA hastalığına dikkati çektiği bilgilendirme notunu ön plana çıkartarak, "Kulübün, platformlarını olumlu bir sosyal amacı desteklemek için kullandığını görmek harika" değerlendirmesinde bulundu.



Dele Alli transfer tanıtım videosu, kulübün başta Twitter ve Instagram hesapları olmak üzere dijital mecralarında yüz binlerce beğeni toplarken, 25 milyondan da fazla görüntülendi.



