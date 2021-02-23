DeAndre Yedlin, Fatih Terim'den formayı kaptı

Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin, son oynanan Alanya karşılaşmasındaki performansıyla formayı kaptı. ABD'li sağ bek BB Erzurum maçında ilk 11'de sahaya çıkacak

Haber; Haberturk.com, Fotoğraf; AA
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DeAndre Yedlin, Fatih Terim'den formayı kaptı
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23 Şubat 2021 12:13
DeAndre Yedlin
DeAndre Yedlin
Newcastle
Galatasaray'ın ara transferde bedelsiz olarak Newcastle United'dan kadrosuna kattığı DeAndre Yedlin, 4 maçın ikisinde ilk 11 olarak sahaya çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yine Alanya'ya karşı ilk tertipte sahada yer alan ABD'li sağ bek, o maçta güven vermedi. Ancak teknik direktör Fatih Terim, öğrencisine güvenerek Alanya karşısında ikinci kez ilk 11'de sahaya sürdü. İyi bir performans sergileyen 28 yaşındaki futbolcu, Emre Kılınç'a asist yaptı.

Kasımpaşa maçında bozuk zemin nedeniyle formasını Martin Linnes'e kaptıran Yedlin, son oynanan Alanya karşılaşmasındaki performansıyla formayı kaptı. ABD'li sağ bek BB Erzurum maçında ilk 11'de sahaya çıkacak. 



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