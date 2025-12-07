07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
1-055'
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
20:30
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
19:15
07 Aralık
Auxerre-Metz
19:15
07 Aralık
Nice-Angers
17:00
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
20:00
07 Aralık
Cagliari-Roma
17:00
07 Aralık
Cremonese-Lecce
1-055'
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
18:15
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
17:00
07 Aralık
Elche-Girona
16:00
07 Aralık
Fulham-C.Palace
19:30
07 Aralık
Brighton-West Ham United
17:00
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
19:30
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
17:30
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
19:00
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
16:00
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
20:00
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-071'

De Rossi: "Zaniolo fiziksel olarak bir canavar"

Genoa teknik direktörü Daniele De Rossi, Udinese'de forma giyen eski takım arkadaşı Nicolo Zaniolo hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Zaniolo'nun fiziksel gücünü öne çıkaran De Rossi, onun inanılmaz bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Haber: Sporx.com dış haberler
De Rossi: 'Zaniolo fiziksel olarak bir canavar'
Serie A'nın 14. hafta mücadelesinde Udinese'ye konuk olacak Genoa'da teknik direktör Daniele De Rossi, karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
 
De Rossi, Udinese'de forma giyen eski takım arkadaşı Nicolo Zaniolo hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
 
ZANIOLO'YU ÖVDÜ: MUTLU OLDUĞU YERE GİTTİ
 
De Rossi, Zaniolo için, "Bence doğru bir seçim yaptı. Futboldan başka hiçbir şeye yer olmayan bir yere gitti. Onu bu seviyede görmekten mutluluk duyuyorum. Fiziksel olarak bir canavar gibi. Onu çocukluğumdan beri tanıyorum. Sonrasında biraz koptuk ama iletişimimiz devam ediyor. İnanılmaz bir potansiyeli var" dedi.
 
HARİKA ANILAR VE DESTEK
 
Eski Roma günlerinden söz eden De Rossi, "Nicolo ile ilgili harika anılarım var. Kariyerlerinizin binlerce bölümü vardır. Bazen temponuzu kaybederseniz, dizleriyle ilgili şanssızlıklar yaşadı ama işler onun için tekrar yoluna girdi. Pazartesi günü güzel bir gün olacak" ifadelerini kullandı.
 
BU SEZON UDINESE'DE ETKİLİ
 
Bu sezon Galatasaray'dan Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, İtalyan ekibinde 13 maçta sahaya çıkarak 5 gol kaydetti.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
5 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 15 21 14
14 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
15 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 27 8
